МАЗ откатился на девятое место на рынке грузовиков в России 4 25.06.2017, 21:28

Минский автозавод пропустил вперед уже не только Volvo Trucks, но также Scania, Mercedes-Benz, Isuzu, DAF и MAN.

Регистрации новых грузовых автомобилей марки МАЗ в России увеличились в мае, по данным агентства "Автостат", с 210 до 269 единиц, или на 28,1%. Однако весь рынок коммерческой техники полной массой свыше 3,5 тонны вырос на 68,6% (с 3305 до 5572 единиц), а продажи иномарок из топ-10 увеличились вообще в разы! В результате Минский автозавод с четвертого места, которое занимал в апреле, откатился на девятое, пропустив вперед уже не только Volvo Trucks, но также Scania, Mercedes-Benz, Isuzu, DAF и MAN.

Лидером на рынке остается КАМАЗ: российский бренд номер один увеличил продажи в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 1258 до 1863 единиц, или на 48,1%. Однако в апреле в России было зарегистрировано 2193 новых грузовика этой марки, так что даже у лидера не все однозначно, пишет abw.by.

У другой российской марки ГАЗ все наоборот: в апреле продажи сократились на 15%, в мае - увеличились с 535 до 689 единиц, или на 28,8% (почти как у МАЗа). Все хорошо?

Но сзади напирают иномарки! Volvo Trucks увеличила продажи в мае с 44 до 384 автомобилей, или на 772,7%. Scania - со 115 до 358 единиц (прирост - 211,3%). Mercedes-Benz - со 119 до 350 (+194,1%). Isuzu - с 202 до 328 (+62,4%). DAF - с 43 до 290 (+574,4%). MAN - с 66 до 270 (+309,1%). Правда, иномарками эти марки теперь приходится считать условно - за исключением DAF, все с той или иной степенью локализации производятся в России. Volvo Trucks - в Калуге, Scania и MAN в Питере, Mercedes - в Набережных Челнах, Isuzu - в Ульяновске.

По итогам первых пяти месяцев года на российском рынке с большим отрывом лидирует КАМАЗ: продажи российского автогиганта выросли с 7287 до 9111 единиц (прирост составил 25,0%). ГАЗ занимает второе место, но здесь успехи скромнее: с начала года продажи увеличились с 2706 до 2836 единиц, или на 4,8%.

На третье место вышла компания Volvo Trucks: по сравнению с АППГ шведы увеличили реализацию своей техники с 395 до 1559 единиц, или на 294,7%. Четвертое место теперь занимает Scania: ее продажи по итогам первых пяти месяцев возросли с 569 до 1446 единиц, или на 154,1%. Здорово прибавил Mercedes-Benz: по сравнению с АППГ продажи компании увеличились с 325 до 1385 единиц, или на 326,2%.

Минский автозавод по итогам пяти месяцев 2017 года откатился на шестую позицию: регистрации новых грузовиков МАЗ в России выросли - с 1100 до 1374 единиц, но этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить привычное место в тройке лидеров. Увы...

Замыкают топ-10 российского рынка грузовиков Isuzu (продажи с начала года составили 1241 автомобиль), АЗ "Урал" (1141), MAN (1124) и DAF (1002).

Остается добавить, что в целом регистрации новых грузовиков полной массой свыше 3,5 тонны в России выросли с начала нынешнего года с 17.725 до 24.896 единиц, или на 40,2%. Рынок пошел в рост!

Топ-10 моделей российского рынка грузовых автомобилей по итогам первых пяти месяцев 2017 года возглавляют полноприводный КАМАЗ-43118 (с начала года продано 2221 такая машина), среднетоннажник "ГАЗон-Next" (1750), КАМАЗ-65115 (1671) и КАМАЗ-6520 (1595). За ними идут Mercedes-Benz Actros (1261) и Volvo FH (1175). На седьмом месте - магистральный КАМАЗ-5490 (1090). Далее опять иномарки: DAF XF (968) и MAN TGS (921).