Макрон – надежда Евросоюза 25.06.2017, 21:49

Эммануэль Макрон

Президент Франции хочет реформировать и Францию, и ЕС, идей много, но вопрос в том, сколько из них в конце концов удастся осуществить.

Но первый раунд встречи ЕС на высшем уровне стал для Макрона по-настоящему звездным, пишут Якоб Уссинг (Jakob Ussing), Эва Юнг (Eva Jung) для b.dk (перевод – inosmi.ru).

Когда в четверг начался двухдневный саммит ЕС, внимание было привлечено к Эммануэлю Макрону. После многолетнего кризиса новому французскому президенту удалось вдохнуть жизнь в появившиеся ростки уверенности в сотрудничестве в рамках ЕС, для некоторых Макрон является олицетворением свежей энергии и больших целей, которые действительно могут положить конец постоянным разговорам о кризисе ЕС.

Премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен (Левая партия), канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Европейского совета с момента прибытия на саммит задали ему оптимистичный тон. Ларк Лёкке Расмуссен, в частности, подчеркнул, как важно, что появился такой человек, который «верит в ценность европейского сотрудничества», — президент Франции.

В то время как некоторые из идей Макрона, относящиеся к вооруженным силам, торговле и евро, могут в конечном итоге стать проблемой для Дании, надежды Ларса Лёкке Расмуссена в общем и целом все равно существенно перевешивают его обеспокоенность.

В таких странах, как Польша и Венгрия, напротив, восторгов значительно меньше, потому что Эммануэль Макрон громогласно разглагольствует о том, что все страны ЕС должны жить в соответствии с принципами правового государства и общего законодательства — независимо от того, что некоторые из государств-членов безо всякого восторга относятся, например, к распределению просителей убежища.

Но именно эта манера ясно выражаться заставляет других восхищаться Эммануэлем Макроном. В их числе председатель Евросовета Дональд Туск, который накануне саммита заявил, что за свои десять лет в качестве польского премьера и председателя Евросовета соответственно еще никогда так сильно не верил в то, что ЕС идет в таком правильном направлении, как сейчас — в том числе и потому, что французы выбрали президентом Эммануэля Макрона.

Хотя репутация Макрона получила первые царапины после увольнения целых четырех министров, — трое из них были уволены в результате расследования о возможном злоупотреблении средствами ЕС — после всего лишь месяца пребывания у власти, по Эммануэлю Макрону на саммите это заметить было невозможно.

«Для меня Европа — не только идея, но и проект, и цели, которые я защищал во время своей предвыборной кампании. Мы будем говорить о будущем Европы, в особенности о Европе, которая защищает», — сказал Эммануэль Макрон.

У французского президента для начала два больших пожелания, связанных с ЕС: укрепление оборонного сотрудничества и борьба с терроризмом, а что касается торговой сферы, то тут он хотел бы более эффективной борьбы с «нечестной» конкуренцией, особенно со стороны Китая.

Первым пунктом в повестке дня было именно сотрудничество в области обороны, главы государств и правительств поддержали идею усиленного «постоянного структурированного сотрудничества», именуемого PESCO, — для тех стран, которые захотят в нем участвовать. Это происходит в соответствии с франко-германскими пожеланиями, поскольку Франция и Германия хотят этого с того момента, когда сама эта возможность была зафиксирована в Лиссабонском договоре. Британцы, которые, как известно, а пути к выходу из ЕС, больше не противятся PESCO, это означает, что ему дан зеленый свет.

Оба — и Дональд Туск, и Эммануэль Макрон — назвали решение «историческим». Вопрос в том, что такое сотрудничество будет означать. Соответствующие переговоры будут вестись летом и осенью, но переговоры эти будут вестись без датского участия, Дания по причине особой поправки, связанной с военными вопросами, остается в стороне.

Премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен все равно был рад тому, что все страны-члены ЕС согласны с тем, что PESCO станет своего рода дополнением к НАТО.

Очевидна возможность более быстро реагировать в случае общих военных миссий, например, в Африке, но Германия и Франция еще не вполне договорились о том, что же будет означать такое сотрудничество. Вместе с тем Эммануэль Макрон большое внимание уделяет продолжению военного сотрудничества с британцами после Брексита, и в связи с этим возникает вопрос о том, как это может повлиять на планы.

Другое пожелание французского президента — в повестке дня в пятницу, когда главы государств и правительств станут обсуждать торговую политику. Эммануэль Макрон особенно подчеркивает, что ЕС «защищает» своих граждан от негативных сторон глобализации. Он подчеркнул, что хотел бы лучшей защиты от приобретений, которые иностранцы совершают в стратегических секторах.

Этот вопрос повестки дня очень важен для Франции и Германии, и здесь в большой степени речь идет о том, можно ли затормозить китайские приобретения в Европе.

«Я выступаю за свободу торговли, хотя мы не должны быть наивными. Протекционизм — не ответ, но нам нужны честные защитные механизмы», — сказал Макрон.

Это немного напоминает торговые барьеры, ща которые выступают поборники свободной торговли, такие, как правительства в Дании и остальных странах европейского Севера.

В конечном счете особенно важен вопрос о том, насколько эффективно будет работать франко-немецкий мотор в сотрудничестве в рамках ЕС, а также вопрос о большой реформе еврозоны, которая действительно обладает потенциалом, могущим изменить ЕС.

Здесь у Макрона множество идей. Канцлер Германии их тоже не отвергает. Меркель и Макрон, похоже, неплохо ладят друг с другом, но на саммите ЕС Макрон подчеркнул, что Франция и Германия согласны не во всем.

Макрон только начал свой пятилетний президентский срок, пока он — свежее дыхание, и его высказывания во многом говорят об озабоченности граждан по поводу безопасности, глобализации и работы. Своим основным приоритетом французский президент сделал масштабные и очень сложные реформы во Франции. Поэтому смогут ли идеи Макрона впоследствии вдохнуть жизнь в революцию в ЕС, — вопрос, пока еще открытый.