Развеян самый популярный миф об Альберте Эйнштейне 26.06.2017, 7:59

Эксперты изучили школьные документы великого физика.

Эксперты, изучившие аттестат зрелости Альберта Эйнштейна, развеяли распространенный миф о том, что физик в юности был двоечником.

Из документа следует, что низкая оценка (3 балла) у гения была только по французскому языку, передает spektrnews.in.ua.

В точных науках Альберт Эйнштейн блистал знаниями – он получил высший балл по геометрии, физике, тригонометрии, истории и алгебре. Оценки по остальным предметам у физика были немного скромнее, но 3-ка в аттестате присутствует только одна – по французскому языку. Несмотря на эту оценку, Эйнштейн свободно прочел лекцию во время поездки в Иерусалим в 1923 году на французском языке. Правда, физик был не аттестован по английскому языку.

Несмотря на неплохие оценки, Эйнштейн не был образцовым школьником – проблемы возникали из-за его свободомыслия. Ему не нравилось авторитарное отношение к ученикам и правила гимназии, напоминающие армию, причем своей неприязни к учителям юный гений не скрывал. По словам Эйнштейна, ему не нравилась механическая зубрежка, и он был готов терпеть любые наказания, чтобы не учить «бессвязный вздор».

Из-за такого поведения возник миф о том, что Эйнштейн был двоечником. Немалую роль в формировании этого ошибочного суждения сыграл и один из ранних биографов физика, спутавший немецкую систему оценки знаний со швейцарской.