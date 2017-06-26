Названы продукты, которые незаметно «саботируют» любую диету 26.06.2017, 8:30

То, что мы привыкли воспринимать как здоровую пищу, на самом деле они — скрытый источник лишних калорий.

Об этом сообщает издание health info.

Цельнозерновой хлеб

Заказываете сандвич из цельнозернового хлеба и думаете обмануть организм низкокалорийной булкой? Как бы не так. Читайте этикетку. Сколько клетчатки реально приходится на порцию такого хлеба и сколько калорий в ста граммах? Скорее всего, последнего ничуть не меньше, потому что в такой хлеб добавляют множество дополнительных веществ, чтобы сделать его вкусным. Сам по себе во вкусе он сильно проигрывает обычному пшеничному хлебу.

Фруктовые соки

Утренний стакан апельсинового сока может быть реально худшей перспективой, чем яичница с беконом. Потому что этот сок, если вы не выжали его самостоятельно из апельсина и ничего в него не добавили, является богатым источником вредных сахаров, поступающих прямо в нашу кровь. К тому же из такого сока удалена вся клетчатка, которая бы могла защитить от резкого повышения уровня сахара в крови. Так что от магазинных соков и тем более нектаров следует держаться как можно дальше.

Орехи

Отличный снэк для тех, кто стремится питаться правильной и здоровой едой. Орехи богаты белком, насыщающим вас надолго. Кроме того, их легко перехватить на хочу и не тратить время на долгие обеды. Однако есть один нюанс. Орехи очень калорийны, учитывая количество, которое можно съесть за один раз. Вы будете думать, что съели всего горстку, а в это время ваш организм получит суточную дозу калорий и даже не заметит этого. Чтобы этого не происходила, постарайтесь четко знать, какое количество калорий содержится в определенном количестве этого лакомства и строго дозируйте орехи, не разрешая себе съедать больше, чем требуется.

Обезжиренные продукты

Когда речь идет про обезжиренные продукты, это звучит настолько хорошо, что кажется, не может быть правдой. Так и есть. Правдой это и не является. Еде для определенной текстуры и вкуса нужны жиры. А если они были удалены, что же осталось? Например, сахар и натрий. Они компенсируют отсутствие жира и восполняют те калории, которых мы как раз хотим избежать, когда ведемся на этот маркетинговый ход. Не доверяйте обезжиренным продуктам, если один из первых трех ингредиентов в его составе – это сахар.

Зеленые смузи

Зеленый цвет – вообще коварная штука. Во-первых, он на подсознательном уровне воспринимается как безопасный, а во-вторых, мы привыкли, что не может быть вредной зеленая еда. А уж тем более она не может быть калорийной. Когда вы покупаете зеленый смузи, знайте, чтобы добиться зеленого цвета, нужен лишь один листик шпината. Остальной объем коктейля надо заполнить чем-то, что сделало бы его хоть немного съедобным. И тогда в ход идут сахар, молоко и прочее из списка, который вы стараетесь не употреблять.

Низкокалорийные снэки

Сейчас стало модно продавать наборы снэков, помечая из значком «низкокалорийный». Помешанные на ЗОЖ покупатели мимо такого не пройдут, потому что выглядит это вкусно и, кажется, не несет никакой угрозы организму. На самом деле сделаны они с использованием сахара и злаков, а они практически не имеют ценности для организма, если не сказать, что они ему вредят. Потеря веса связана не только с уменьшением количества калорий, но и с сокращением воспалительных процессов и дисбаланса в организме. А это происходит из-за бесполезной еды. Такой, как большинство низкокалорийных снэков.