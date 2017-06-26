Путин получил тревожный звоночек 1 26.06.2017, 9:58

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Владимир Путин

Фото: getty images

Потайная игла несменяемого «кремлевского Кащея» уже извлечена и может сломаться.

Согласно инструкции по убиению несменяемого и якобы бессмертного Кащея Владимировича известно, что сперва нужно найти дуб, пишет украинский блогер Anti-colorados.

С этим делом проблем нет, ибо дубы сами пришли на нашу землю. Если кто помнит, в совке была присказка: "чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона". Так вот, дубы просто тысячами к нам приперлись то ли в отпуск, то ли по причине географической тупости заблудившись, но наше дело пилить их и отправлять назад грузом 200. С этим уже ясность полная. Потом, согласно той же инструкции, надобно найти ларец, в котором сидит заяц. Что касается золоченого ларца, то уже известно, что Путин перестраивает в Крыму домик "проффесора", хотя и другие ларцы идентифицированы, например – в Геленджике.

Каждый из этих путинских сундучков стоит за миллиард долларов, так что по описанию – подходит. Вот с зайцем, наверное, вышла промашка. Насколько известно, у Путина были стерхи и сука Конни, возможно она и выполняла роль зайца, но намучившись со своим хозяином, она успешно околела. Уже после этого, на сцене должна была появиться утка, и она таки появилась. Вечно спящий Димон уже до смерти будет ассоциироваться с уточкой. А раз так, то дело почти у финиша. Осталось яйцо и иголка. Мы оставим на вкус читателя рассуждения о яйцах, и перейдем к иголке.

Понятно, что нацлидер сколотил четверть триллиона долларов личной холостяцкой заначки не из одного источника. Тут и нефть, и попиленные на стройках и производствах бюджеты, и прочие, не менее оригинальные комбинации, коими он преплюнул всех известных и неизвестных мошенников, включая Энди Таккера и Остапа Бендера. Когда-то пример Путина будет приводиться в учебниках по истории криминального мира, как феноменально удачливого потрошителя бюджета. Но самая показательная его личная вотчина – Газпром. Просто потому, что газ транспортируется, в основном, по трубам, он стал особым товаром, не совсем похожим даже на нефть. Главное дотянуть трубу до кармана потребителя, а там уже можно применить сто способов, относительно чистого сокрытия бабла.

Короче говоря, именно Газпром является показателем благополучия или наоборот, самого Путина. Ибо, перефразируя стары партийны лозунг: "Мы говорим Газпром, подразумеваем – Путин. Мы говорим Путин, подразумеваем — Газпром". Там, где Газпрому нужно было проложить или прихватить трубу, непременно возникали войны или что-то близкое к ним, и уж непременно войны возникали там, где могла пройти труба конкурента. Путин патологически не переносит конкуренции и так же не любит расставаться с личными деньгами. Поэтому стада его военных, которым еще платят жалование, соглашаются на медленное, но уверенное превращение в чернозем.

Но похоже, что иглу из яйца вечно спящей утки, таки достали и теперь она близка к тому, чтобы сломаться. Дело, конечно в том, что цена на газ упала почти втрое, но не только в этом. По стечению обстоятельств, гигантская компания, продающая невероятные количества газа, умудрилась влезть в гигантские же долги. Это произошло потому, что мудрое руководство страны и самой компании предполагало неуклонный рост цены газа и незыблемые позиции на рынках сбыта. Под такую теорию смело брались миллиарды долларов и так же смело пилились упомянутым выше Путиным и его подельниками. Предполагалось, что при росте цен, кредиты можно отдать без проблем. Но цены упали, а долги – остались. Для того, чтобы натурально не вылететь в трубу, надо продавать больше газа по низким ценам. Это приводит к стремительному опустошению запасов разведанных и освоенных месторождений. Все перспективы роста оказались на шельфе северных морей, как хорошо известное Штокмановское месторождение, о котором так звонко рассказывали эти деятели и о котором теперь все дружно заткнулись.

Никто в здравом уме туда уже не полезет не только по причине высокой себестоимости, а еще потому, что продавать его будет некуда. Так долго оплевываемый Москвой сланец выжил и пошел по миру триумфальным шествием. Американский рынок сбыта газа уже закрылся и оттуда начинается экспансия СПГ, а американцы умеют и любят торговать в конкурентной среде. Если они уже взялись отжать долю рынка за счет бестолковых неумех, они это сделают непременно.

И вот те перспективы, которые грели душу Путину и его шобле, стали растворяться как дым. Европа не сегодня – завтра, начнет сокращать закупки российского газа. Сегодня Польша показала, как примерно это будет. Она отказалась принимать газпромовский газ по причине его низкого качества. Это – тревожный звоночек, показывающий хрупкость европейских позиций Газпрома, а особенно его прожектов с прокладкой новых труб. А если прибавить к этому то, что Литва, Молдова и Украина уже перестали покупать газ у России, то перспективы вырисовываются печальными.