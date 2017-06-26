Жители Белыничского района: Деревне будет капец 2 26.06.2017, 10:37

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Крупную свиноферму планируют построить в Белыничском районе Могилевской области.

Жители окрестных деревень собрали подписи против и критикуют ОВОС. Но государство в ответ лишь шлет письма и бездействует. Юрист ОО «Экодом» уверен: от настойчивости местных жителей зависит, обратит ли внимание на нарушения государственная экологическая экспертиза, пишет greenbelarus.info.

«Легко отличить по большим висячим ушам»

53 000 хрюшек с влажными пятачками скоро могут поселиться у деревни Ветка Могилевской области. На площади 21,6 га будут разводить животных датской породы по датской же технологии. Их, как пишут в Отчете о воздействии на окружающую среду (ОВОС), «легко отличить по удлиненному туловищу и большим висячим ушам».

Так решили местные власти совместно с инвестором ООО «Бонетти». Еще зимой начались проектно-изыскательские работы. Обсуждение ОВОС прошло 11 мая. В протоколе, датированном 29 мая, проект рекомендовали для дальнейшей разработки «в установленном порядке». Речь идет о постройке свинокомплекса, комплекса для хранения зерна, комбикормового цеха и подъездной дороги.

Сельчане: «Деревне будет капец»

Живущие рядом люди против.

— Если что случится — деревне капец будет. Сами посмотрите: у нас преобладают западные ветра. С комплекса будет ветер на Головчин, с лагуны — тоже, — рассказывает староста агрогородка Головчин Вера Кужелькова.

— Люди и так стали болеть и умирать. Муж со знакомым насчитали примерно 30 мужчин-ровесников, которые не дожили до 60 лет. А пенсионный возраст поднимают, некоторые до пенсии не доживут.

Жителей деревень в Белыничском районе тревожит также, что могут запретить держать свиней на частных подворьях. При нормальной работе комплекса запрет действует в радиусе 2 километров, а при эпидемии расширяется до 5.

— Если летом обнаружится какая-то инфекция — наложат карантин, и надо убивать. А куда в жару девать мясо? Знаю, как где-то объявилась: комплекс закрыли, люди били свиней. Кто сам этого не сделал — пришли и сделали укол. Труп. Его сожгли, а людям еще и штраф дали, — говорит староста агрогородка Головчин.

В деревне Кудин также повторяют, что хваленая датская технология уже не используется ни в Дании, ни в ЕС, потому что устарела и опасна.

Власти: «Вопрос решен»

Местные органы власти не хотят менять планы.

— Еще зимой <…> было собрание: старосты, работники, исполкома. Я задавал вопрос: «Пожалуйста, расскажите про свинокомплекс, и как законными средствами противодействовать этому вопросу». Но они сказали: «Вопрос решен, вы ничего не сможете сделать, — делится Владимир Лукъянов, староста деревни Кудин.

Тем не менее 11 мая прошло общественное обсуждение. По словам Владимира, в последний момент время перенесли с 19.00 на 12.00 в будний день. Многие не смогли прийти, потому что были на работе или вовсе не знали о встрече.

— Все, кроме одной женщины, были против, — говорит староста Владимир.

Исполкомы получили несколько сотен подписей

После сельчане собрали несколько сотен подписей и отправили письмо властям с просьбой услышать критику: в администрацию Лукашенко, помощнику правителя, в рай- и облисполкомы, «депутату» «палаты представителей» по Шкловскому округу. Письмо из администрации Лукашенко перенаправили снова в исполком.

Госорганы отреагировали на активность, повторив подвиг властей Нарочи — угрозами.

— Уже дважды (16 и 23 мая) местных старост и активистов собирали в сельсовете чиновники райисполкома. Говорят, что ни проектировщиков, ни разработчиков отчета об ОВОС, ни заказчиков объекта на этих встречах не было. Зато чиновники райисполкома намекали, что лучше против проекта не бунтовать, а то работы в районе не будет. Уведомления об этих встречах нигде заранее не публиковались, — описывает ситуацию юрист ОО «Экодом» Григорий Федоров.

Кстати, ранее жители района уже упоминали об угрозах лишения работы: так было в случае со вторсырьем, о котором мы писали недавно.

Замечания общественности: разработчик забыл про метан и аммиак

Жители деревень также составили и отправили свои замечания к отчету об ОВОС. Проект критикуют проект за то, что будущее хозяйство разместится на землях с очень высоким баллом плодородия.

Нет достаточного описания того, как в некоторые лагуны доставят будущий навоз — расстояние довольно большое. И никто не знает, каковы последствия при аварии.

К тому же воздействие лагун на воздух не учтено. В отчете нет расчета рассеивания аммиака и метана, в таблицах учета выбросов о лагунах тоже ничего не сказано.

Не указан объем расходуемой на хозяйство воды, и неполные данные о наличии охраняемых видов животных и растений. Отмечено, что «ООПТ значительно удалены» от будущего хозяйства, но о чем речь — не уточняется. В самом конце отчета разработчики ссылаются на нормативные акты, а НПА под №1 не действует уже полгода.

Примерно так выглядит лагуна для навоза с фермы

Юрист «Экодома»: многое зависит от стараний общественности

По мнению юриста Григория Федорова, можно предположить, что заказчик объекта, как это бывает в подобных случаях, будет стараться игнорировать все собственные нарушения и передаст проект на государственную экологическую экспертизу:

— От стараний общественности будет зависеть, удастся ли обратить внимание контролирующих органов и госэкспертизы на явные нарушения процедуры участия общественности, недостатки при проведении процедуры ОВОС.

Речь, например, о сайте райисполкома, на котором в разделе «Общественные обсуждения» нельзя найти отчет об ОВОС. Жалоба на нарушения от ОО «Экодом» уже отправлена в прокуратуру, ответ ожидают в течение месяца.

Стоит заметить, что полнота информации на сайте — слабое место всех исполкомов, а, следовательно, почти везде граждане рискуют не узнать вовремя о чем-то важном. Как видно из исследования Центра правовой трансформации «Lawtrend», сайт Белыничского райисполкома находится в середине списка — 64 место из 135. Он набрал 22,8% в отличие от лидера рейтинга, у которого только 40%.

25 безработных на 48 мест

Изюминку добавляет тот факт, что, согласно официальной статистике, в Белыничском районе в конце 2016 года было всего 54 безработных. По иным версиям, в мае 2017 года — 25 человек, или 0,3%. Если так, то бизнесу придется принять к себе всех безработных, независимо от компетенции.

Со слов участников событий, складывается впечатление, что местные власти очень заинтересованы в инвесторе. Есть социально-экономический аспект: инвестор обещает 48 новых рабочих мест.

Сельчане говорят, что вроде бы они нужны: работа в колхозе есть не для всех. Но не у всех есть высшее образование, которое желает видеть инвестор. Простая на первый взгляд ситуация усложняется.

У компаний «Белдан» и «Bonetti» общее руководство

Важно и то, что инвестирующий бизнес говорит с государством на одном языке.

Инвестор позиционирует себя как «меховая компания «Bonneti» по производству одежды из натуральных мехов и выделки пушнины», как указано на сайте предприятия.

Но оно не занимается животноводством непосредственно. В 2016 году замдиректора «Bonneti» Николай Говорко одновременно являлся директором компании «Белдан». Он же, по версии «Ежедневника», вошел в 200-ку самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.

Частное предприятие называет себя «образцом», ссылаясь на Лукашенко

Предприятие Николая Говорко в 2017 году попало в список частных, которые получат директивное кредитование (поддержку от государства плюс кредит банка) в рамках госпрограммы развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы.

Реализация проектов компании «Белдан» помогает выполнить программу производства свинины, например, в Гродненской области. А сами комплексы, если верить сайту предприятия, 8 лет назад одобрил Лукашенко:

«Вот образец. Нам надо определиться, сколько комплексов необходимо в регионах, и постепенно реконструировать старые и создавать подобные современные комплексы», — сказал он во время визита на ИООО «Белдан» 7 августа 2009 года.

Сегодня комплекс функционирует в Ляховичском районе, идет строительство в Барановичах, Слонимском и Толочинском районах. Кстати, в нашем случае ОВОС сделан похожим на документ для Толочинского района, как отмечают разработчики.