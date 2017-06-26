Жители Белыничского района: Деревне будет капец

Жители Белыничского района: Деревне будет капец2
- 26.06.2017, 10:37
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Крупную свиноферму планируют построить в Белыничском районе Могилевской области.
Жители окрестных деревень собрали подписи против и критикуют ОВОС. Но государство в ответ лишь шлет письма и бездействует. Юрист ОО «Экодом» уверен: от настойчивости местных жителей зависит, обратит ли внимание на нарушения государственная экологическая экспертиза, пишет greenbelarus.info.
«Легко отличить по большим висячим ушам»
53 000 хрюшек с влажными пятачками скоро могут поселиться у деревни Ветка Могилевской области. На площади 21,6 га будут разводить животных датской породы по датской же технологии. Их, как пишут в Отчете о воздействии на окружающую среду (ОВОС), «легко отличить по удлиненному туловищу и большим висячим ушам».
Так решили местные власти совместно с инвестором ООО «Бонетти». Еще зимой начались проектно-изыскательские работы. Обсуждение ОВОС прошло 11 мая. В протоколе, датированном 29 мая, проект рекомендовали для дальнейшей разработки «в установленном порядке». Речь идет о постройке свинокомплекса, комплекса для хранения зерна, комбикормового цеха и подъездной дороги.
Сельчане: «Деревне будет капец»
Живущие рядом люди против.
— Если что случится — деревне капец будет. Сами посмотрите: у нас преобладают западные ветра. С комплекса будет ветер на Головчин, с лагуны — тоже, — рассказывает староста агрогородка Головчин Вера Кужелькова.
— Люди и так стали болеть и умирать. Муж со знакомым насчитали примерно 30 мужчин-ровесников, которые не дожили до 60 лет. А пенсионный возраст поднимают, некоторые до пенсии не доживут.
Жителей деревень в Белыничском районе тревожит также, что могут запретить держать свиней на частных подворьях. При нормальной работе комплекса запрет действует в радиусе 2 километров, а при эпидемии расширяется до 5.
— Если летом обнаружится какая-то инфекция — наложат карантин, и надо убивать. А куда в жару девать мясо? Знаю, как где-то объявилась: комплекс закрыли, люди били свиней. Кто сам этого не сделал — пришли и сделали укол. Труп. Его сожгли, а людям еще и штраф дали, — говорит староста агрогородка Головчин.
В деревне Кудин также повторяют, что хваленая датская технология уже не используется ни в Дании, ни в ЕС, потому что устарела и опасна.
Власти: «Вопрос решен»
Местные органы власти не хотят менять планы.
— Еще зимой <…> было собрание: старосты, работники, исполкома. Я задавал вопрос: «Пожалуйста, расскажите про свинокомплекс, и как законными средствами противодействовать этому вопросу». Но они сказали: «Вопрос решен, вы ничего не сможете сделать, — делится Владимир Лукъянов, староста деревни Кудин.
Тем не менее 11 мая прошло общественное обсуждение. По словам Владимира, в последний момент время перенесли с 19.00 на 12.00 в будний день. Многие не смогли прийти, потому что были на работе или вовсе не знали о встрече.
— Все, кроме одной женщины, были против, — говорит староста Владимир.
Исполкомы получили несколько сотен подписей
После сельчане собрали несколько сотен подписей и отправили письмо властям с просьбой услышать критику: в администрацию Лукашенко, помощнику правителя, в рай- и облисполкомы, «депутату» «палаты представителей» по Шкловскому округу. Письмо из администрации Лукашенко перенаправили снова в исполком.
Госорганы отреагировали на активность, повторив подвиг властей Нарочи — угрозами.
— Уже дважды (16 и 23 мая) местных старост и активистов собирали в сельсовете чиновники райисполкома. Говорят, что ни проектировщиков, ни разработчиков отчета об ОВОС, ни заказчиков объекта на этих встречах не было. Зато чиновники райисполкома намекали, что лучше против проекта не бунтовать, а то работы в районе не будет. Уведомления об этих встречах нигде заранее не публиковались, — описывает ситуацию юрист ОО «Экодом» Григорий Федоров.
Кстати, ранее жители района уже упоминали об угрозах лишения работы: так было в случае со вторсырьем, о котором мы писали недавно.
Замечания общественности: разработчик забыл про метан и аммиак
Жители деревень также составили и отправили свои замечания к отчету об ОВОС. Проект критикуют проект за то, что будущее хозяйство разместится на землях с очень высоким баллом плодородия.
Нет достаточного описания того, как в некоторые лагуны доставят будущий навоз — расстояние довольно большое. И никто не знает, каковы последствия при аварии.
К тому же воздействие лагун на воздух не учтено. В отчете нет расчета рассеивания аммиака и метана, в таблицах учета выбросов о лагунах тоже ничего не сказано.
Не указан объем расходуемой на хозяйство воды, и неполные данные о наличии охраняемых видов животных и растений. Отмечено, что «ООПТ значительно удалены» от будущего хозяйства, но о чем речь — не уточняется. В самом конце отчета разработчики ссылаются на нормативные акты, а НПА под №1 не действует уже полгода.
Юрист «Экодома»: многое зависит от стараний общественности
По мнению юриста Григория Федорова, можно предположить, что заказчик объекта, как это бывает в подобных случаях, будет стараться игнорировать все собственные нарушения и передаст проект на государственную экологическую экспертизу:
— От стараний общественности будет зависеть, удастся ли обратить внимание контролирующих органов и госэкспертизы на явные нарушения процедуры участия общественности, недостатки при проведении процедуры ОВОС.
Речь, например, о сайте райисполкома, на котором в разделе «Общественные обсуждения» нельзя найти отчет об ОВОС. Жалоба на нарушения от ОО «Экодом» уже отправлена в прокуратуру, ответ ожидают в течение месяца.
Стоит заметить, что полнота информации на сайте — слабое место всех исполкомов, а, следовательно, почти везде граждане рискуют не узнать вовремя о чем-то важном. Как видно из исследования Центра правовой трансформации «Lawtrend», сайт Белыничского райисполкома находится в середине списка — 64 место из 135. Он набрал 22,8% в отличие от лидера рейтинга, у которого только 40%.
25 безработных на 48 мест
Изюминку добавляет тот факт, что, согласно официальной статистике, в Белыничском районе в конце 2016 года было всего 54 безработных. По иным версиям, в мае 2017 года — 25 человек, или 0,3%. Если так, то бизнесу придется принять к себе всех безработных, независимо от компетенции.
Со слов участников событий, складывается впечатление, что местные власти очень заинтересованы в инвесторе. Есть социально-экономический аспект: инвестор обещает 48 новых рабочих мест.
Сельчане говорят, что вроде бы они нужны: работа в колхозе есть не для всех. Но не у всех есть высшее образование, которое желает видеть инвестор. Простая на первый взгляд ситуация усложняется.
У компаний «Белдан» и «Bonetti» общее руководство
Важно и то, что инвестирующий бизнес говорит с государством на одном языке.
Инвестор позиционирует себя как «меховая компания «Bonneti» по производству одежды из натуральных мехов и выделки пушнины», как указано на сайте предприятия.
Но оно не занимается животноводством непосредственно. В 2016 году замдиректора «Bonneti» Николай Говорко одновременно являлся директором компании «Белдан». Он же, по версии «Ежедневника», вошел в 200-ку самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.
Частное предприятие называет себя «образцом», ссылаясь на Лукашенко
Предприятие Николая Говорко в 2017 году попало в список частных, которые получат директивное кредитование (поддержку от государства плюс кредит банка) в рамках госпрограммы развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы.
Реализация проектов компании «Белдан» помогает выполнить программу производства свинины, например, в Гродненской области. А сами комплексы, если верить сайту предприятия, 8 лет назад одобрил Лукашенко:
«Вот образец. Нам надо определиться, сколько комплексов необходимо в регионах, и постепенно реконструировать старые и создавать подобные современные комплексы», — сказал он во время визита на ИООО «Белдан» 7 августа 2009 года.
Сегодня комплекс функционирует в Ляховичском районе, идет строительство в Барановичах, Слонимском и Толочинском районах. Кстати, в нашем случае ОВОС сделан похожим на документ для Толочинского района, как отмечают разработчики.