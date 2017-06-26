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Олеся Яхно: Политическая эпоха Путина уже закончилась

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  • 26.06.2017, 10:59
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Олеся Яхно-Белковскася

Кремлевскому «раритету» пора отправиться в компанию Ельцина и Горбачева.

Известный украинский политолог и блогер Олеся Яхно-Белковскася написала в «Фейсбуке» о том, что весь цивилизованный мир уже четвертый год наблюдает великий российский разрыв между объективным и субъективным.

Физически у президента РФ Владимира Путина есть много сил, но его политическая эпоха уже закончилась, как до того заканчивались эпохи Ельцина и Горбачева.

По словам политолога, новые вызовы требуют новых задач в современной экономике, институтах власти и общества. Новые задачи требуют новых лидеров, таких, как премьер Канады Джастин Трюдо, как президент Франции Эммануэль Макрон. При встрече Путина с Макроном стало очевидно, что разрыв между этими лидерами колоссальный, это два совершенно разных человека, которые живут в разных эпохах и мирах. Макрон – в новом, современном мире, а Путин – в прошлом, советском.

Как отмечает Оляся Яхно-Белковская, Путин выбрал поворот на Крым и Донбасс – это дорога России не в ту сторону. «Этот поворот только отдаляет РФ от задач, актуальных для государства в 21 веке. Называть курс на изоляционизм «перспективным» - это все равно, что говорить, что дважды два – это пять», – резюмировала политолог.


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