Синоптики рассказали о погоде на неделю 1 26.06.2017, 13:34

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На этой неделе в Беларуси ожидается всплеск жары, но при этом пройдут грозы, шквалы, возможен град.

Об этом tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

В начале недели на погодных условиях в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления, на фоне которого будут проходить малоактивные фронтальные разделы.

27 июня, во вторник, ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем в северных районах страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура ночью +8...14 °С, днем +18...23 °С, по югу до +25 °С.

В среду, 28 июня, преимущественно без осадков, лишь днем по западу в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура ночью +5...12 °С, по юго-западу до +16 °С; днем +22...29 °С, в юго-западных районах до +31 °С.

Далее с юго-запада Европы будут смещаться активные атмосферные фронты, вслед за которыми придет очень теплая, но неустойчивая воздушная масса.

29 июня, в четверг, ночью по северо-западу, днем в отдельных районах, преимущественно по юго-западной половине Беларуси, кратковременные дожди, грозы. Днем усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами возможен град. Температура ночью +13...20 °С, по северо-востоку +10...12 °С; днем +28...34 °С, в отдельных районах по югу до +36 °С.

30 июня, в пятницу, на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем возможен град. Температура ночью +16...23 °С, днем +25...32 °С, по юго-востоку до +34 °С.

Июль начнется с умеренно теплой погоды. Через Беларусь будут проходить атмосферные фронты с Западной Европы и принесут ослабление жаркой погоды.

В субботу, 1 июля, ночью преимущественно по юго-востоку, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, грозы. При грозах в отдельных районах усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +13...20 °С, днем +20...27 °С, по юго-востоку до +30 °С.

2 июля, в воскресенье, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах Беларуси грозы. Температура ночью +10...17 °С, днем +17...24 °С, по юго-востоку до +27 °С.