Индекс деловой активности в Германии бьет все рекорды 2 26.06.2017, 13:08

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Немецкая экономика на взлете и в ближайшие месяцы вырастет еще больше.

Индекс деловой активности в Германии ifo снова вырос и закрепился в июне на рекордной отметке в 115,1 пунктов. Данные в понедельник 26 июня обнародовал Мюнхенский институт экономических исследований, передает «Немецкая волна».

Ifo считается в Германии барометром деловой активности. В прошлом месяце индекс составил 114,6 пунктов.

Немецкие предприниматели считают, что состояние их бизнеса «явно улучшилось» и еще более оптимистичны в отношении следующего полугодия. «Опрошенные бизнесмены в приподнятом настроении и еще увереннее смотрят в будущее», - отметил президент института ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

«Мы видим три главных драйвера роста: низкие процентные ставки, дешевеющая нефть и недооцененный по отношению к доллару евро», - заявил агентству Reuters главный экономист банка LBBW Уве Буркерт (Uwe Burkert). В ходе исследования в Германии были опрошены 7 тысяч руководящих сотрудников.

На прошлой неделе ifo также повысил свой экономический прогноз. Эксперты ожидают роста немецкой экономики на уровне 1,8 процента в этом году и 2 процента в следующем. К такому выводу они пришли на основе оценок потребительского спроса, активности в строительстве и растущего экспорта.