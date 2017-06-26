В Пинске сняли игрушечную пародию на ДТП с танком на проспекте Независимости 1 26.06.2017, 13:17

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Участие в съемках приняла модель немецкого танка Tank Lowe, которую производят на предприятии.

Мастера из Пинска, которые делают 3D-пазлы под брендом Eco-Wood-Art, сделали реконструкцию ДТП в Минске 24 июня, когда танк врезался в дерево и снес столб в районе станции метро «Московская».

Участие в съемках приняла модель немецкого танка Tank Lowe, которую производят на предприятии, сообщает tut.by.

Eco-Wood-Art — это проект пинской компании ООО «Конгломерат», которая занимается фанерным бизнесом. Над стартапом команда начала работать с сентября прошлого года. На сегодняшний день компания выпустила девять моделей 3D-пазлов. Из них половина — это танки и осадная техника. Также в линейке предприятия модели винтажного Ford и БЕЛАЗа.