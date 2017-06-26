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Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

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  • 26.06.2017, 13:46
  • 8,915

Самые интересные фотографии летней столицы в социальной сети за семь дней.

Tut.by продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — закаты, облака и клубника.

Кажется, что скоро мы станем многодетной семьёй😀, потому что это уже третий ёжик, которого мы нашли и приютили! Недавно у нас их было трое, трое маленьких ежей в нашем доме! Мама была в шоке! Но тайна их появления на нашем участке была раскрыта 👌. Оказывается, все они (семеро ежат и ежиха) живут за забором у соседей, но днём (и почему это им не спится?) эти малыши устраивают побег из своего укрытия, проникают в чужие дворы, а потом не могут найти дорогу обратно и теряются. Ээх, была бы я их мамой - всыпала бы им ремня за такое😀😉 #vscocam #vscobelarus #belarus #brest #брест #ежик #кроха

Публикация от TANYA LARINA (@proizvodnaya)

Слишком красиво

Публикация от ELLEN NAMOR (@elenaland)

А у меня тут клубничный paradise 😻🍓♥️

Публикация от ☆Kristina☆ (@k.makeeva)

Публикация от @mzaas


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