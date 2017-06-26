Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю 2 26.06.2017, 13:46

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Самые интересные фотографии летней столицы в социальной сети за семь дней.

Tut.by продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — закаты, облака и клубника.