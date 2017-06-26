Миклош Харашти больше не будет спецдокладчиком ООН по Беларуси 3 26.06.2017, 14:07

3,120

Миклош Харашти

После продления мандата на год началась процедура назначения нового спецдокладчика.

Миклош Харашти не будет спецдокладчиком ООН по правам человека в Беларуси. И это несмотря на продление мандата спецдокладчика еще на год. Об этом «Радыё Рацыя» сообщил правозащитник из центра «Весна» Владимир Лабкович.

По его словам, сейчас начинается длительная процедура назначения нового спецдокладчика:

«Надо отметить то, что, к сожалению, сам Миклош Харашти уже не сможет баллотироваться на эту должность. Он в пределах той процедуры, которая есть, все сроки исчерпал. Но хорошо уже то, что мандат продлен, это его большая заслуга, как человека, который ответственно и бескомпромиссно уже несколько лет давал оценку ситуации с правами человека в Беларуси».

Белорусские власти очень нервно относятся к должности спецдокладчика ООН и подготовленным им документам относительно соблюдения прав человека в Беларуси.

Накануне очередного голосования в ООН Беларусь призвала упразднить мандат спецдокладчика. Эту инициативу поддержали Россия, Никарагуа, КНДР, Лаос, Таджикистан, Китай и ряд других стран.