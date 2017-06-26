Терезе Мэй удалось создать большинство в британском парламенте 26.06.2017, 14:20

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Фото: Jim Mattis / Wikimedia Commons

Британские консерваторы заручились поддержкой североирландских юнионистов.

Консервативная партия Британии, не набравшая большинства на досрочных парламентских выборах в начале июня, и Демократическая юнионистская партия (ДЮП) заключили договор, согласно которому североирландская партия будет поддерживать тори при голосовании по ключевым вопросам.

Заключению договоренности предшествовали две недели интенсивных переговоров, сообщает ВВС.

Досрочные парламентские выборы в Британии были объявлены премьер-министром Терезой Мэй для усиления большинства правящей партии в парламенте, однако привели к противоположному результату: консерваторы остались самой крупной партией в Палате общин, но потеряли 12 мандатов, а вместе с ними и парламентское большинство, необходимое для проведения решений.

Однако большинства не набрали и другие партии, что привело к "подвешенному парламенту", когда ни одна партия не может принимать решения самостоятельно, без поддержки других. Такое в Британии случалось всего дважды за последние 100 лет.

Голосов 10 депутатов-юнионистов будет достаточно для того, чтобы консерваторы могли проводить необходимые им решения, не опасаясь торпедирования со стороны оппозиции - в первую очередь, лейбористов.

Представители ДЮП в парламенте согласились голосовать солидарно с консерваторами по ключевым вопросам в Палате общин, однако формальной коалиции создано не будет.

Детали соглашения не разглашаются, хотя представители оппозиции уже заявили, что Тереза Мэй обязана рассказать об условиях достигнутой договоренности широкой публике. Известно, что переговоры фокусировались на вопросах финансовой поддержки Северной Ирландии и "брексита".

Ранее представители ДЮП заявляли, что правительство Британии в рамках соглашения пообещало улучшить обращение с ветеранами войны в Северной Ирландии. В то же время они отрицали сообщения о якобы затребованной ими сумме в 2 млрд фунтов дополнительного финансирования Северной Ирландии в обмен на свою поддержку.

Маленькая, но важная в Северной Ирландии Демократическая юнионистская партия получила 10 мест в британском парламенте.

Тори же требовалось еще восемь мест, чтобы партия могла принимать решения и формировать правительство, а другие партии - лейбористы, Шотландская национальная партия и либеральные демократы - не хотели идти в коалицию с тори.

Демократическая юнионистская партия призывает защищать единство с Великобританией и выступает против референдума об объединении Ирландии и Северной Ирландии.

Партия также последовательно выступает против однополых браков и абортов.