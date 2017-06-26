Белорусы создали мобильное приложение для изменения цвета волос 3 26.06.2017, 14:34

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Оригинальное приложение называется Fabby Hair.

Появилось мобильное приложение, который позволяет «примерить» к себе тот или иной цвет волос. Об этом сообщил один из его разработчиков Юрий Мельничек.

Приложение называется Fabby Hair. «На девочках работает очень хорошо. Трудно оказалось правильно перекрашивать редкие волосы с залысинами, — пишет Юрий. — Несмотря на кажущуюся простоту приложения, сейчас никто так на живом видео делать не умеет».

Можно поменять оттенок волос на фотографии, сохраненной заранее, или же сделать снимок прямо через приложение. Среди вариантов цветов — синий, зеленый, голубой, несколько оттенков рыжего, красного и розового, а также седина.

Ранее команда AIMATTER создала приложение Fabby, которое добавляет анимированный фон на селфи-фотографии. В теперешней версии сервис не только меняет фон, но и добавляет на фото разнообразные эффекты.

— Основная идея приложения, конечно, не в селфи самом по себе: за ним стоит мощная технология обработки изображения с помощью нейронных сетей, — рассказал tut.by о Fabby Юрий Гурский. — Нейросеть на устройстве пользователя отделяет объект от фона в режиме реального времени.

Публикация от Yury Melnichek (@ymelnichek) Июн 25 2017 в 11:52 PDT

Подобный подход реализован впервые в мире, потому что разработка требует решения не только нетривиальных математических задач, но и тщательно подготовленного огромного дата-сета. Ранее подобные задачи решались только на серверах в облаке, что требовало огромных вычислительных мощностей и замедляло работу всей программы.

В будущем технологию можно будет использовать не только для отделения человека от фона, но вообще для выделения любого объекта в видеопотоке, например, для сортировки мусора или уничтожения сорняков.

Позже стало известно, что проект получил два миллиона долларов инвестиций в «посевном» раунде, лидером которого выступил фонд Юрия Гурского Haxus.

Центр разработки AIMATTER находится в Минске, компания — резидент ПВТ. Руководит ей Юрий Мельничек, известный по проекту MAPS.ME, в 2014 году проданному Mail.Ru Group.

Скачать приложение для iOS можно здесь.