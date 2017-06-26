12 райских мест, которые заткнут за пояс даже пляж из рекламы «Баунти» 26.06.2017, 16:17

Удивительные места, которые можно найти абсолютно в любой точке нашей планеты.

Многие из нас, услышав слова «райский отдых», сразу же вспоминают известную рекламу шоколада «Баунти». Между тем в реальности есть множество удивительных мест, которые выглядят даже лучше картинки из телевизора, и найти их можно абсолютно в любой точке нашей планеты.

AdMe.ru собрал для вас несколько таких прекрасных пляжей и для удобства отсортировал их по «ценовой» категории.

Олюдениз, Турция

Фото: depositphotos/depositphotos/depositphotos

Несмотря на устоявшуюся репутацию центра пакетного отдыха, в Турции есть множество мест, не занятых вездесущими отелями all inclusive. Одно из таких мест — Олюдениз, или Голубая лагуна, расположенная в 15 км от города Фетхие на территории одноименного заповедника. В Олюденизе есть несколько красивых пляжей, один из которых был назван газетой The Sunday Times лучшим пляжем в мире.

Как добраться: на автобусе из г. Фетхие.

Туристический сезон: с июня по октябрь.

Цены на отели: от $ 20 за ночь.

Нгапали, Мьянма

Фото: pixabay/depositphotos/depositphotos

В отличие от соседнего Таиланда, Мьянма не пользуется столь бешеной популярностью у туристов. Между тем в стране есть курорты с отличными пляжами и приличной инфраструктурой. Один из них — город Нгапали, где, несмотря на наличие 5-звездочных отелей, все еще сохраняется атмосфера и колорит рыбацкой деревушки.

Как добраться: автобусом или самолетом из Янгона.

Туристический сезон: с ноября по май.

Цены на отели: от $ 20 за ночь.

Ко Куд, Таиланд

Фото: depositphotos/depositphotos/depositphotos

Ко Куд, расположенный в Сиамском заливе ближе к берегам Камбоджи, был открыт туристами не так давно, поэтому там, в отличие от многих других курортов солнечного Таиланда, еще можно найти спокойствие и уединение. Ближайший к острову аэропорт находится в столице провинции — городе Трат, однако многие в целях экономии предпочитают добираться на Ко Куд прямиком из Бангкока или Паттайи в связке автобус + паром.

Туристический сезон: с ноября по май.

Цены на отели: от $ 25 за ночь.

Златни Рат, о. Брач, Хорватия

Фото: depositphotos/depositphotos/depositphotos

Название этого уникального места переводится с хорвартского как «золотой рог». Златни Рат представляет собой песчаный мыс, который на 600 метров уходит в Адриатическое море и регулярно меняет форму под воздействием ветра и волн.

Как добраться: паромом от г. Сплит.

Туристический сезон: с июня по август.

Цены на отели: от $ 30 за ночь.

Санта-Мария, о. Сал, Кабо-Верде

Фото: depositphotos/depositphotos/depositphotos

Санта-Мария — один из главных курортов Кабо-Верде, расположенный на острове Сал. Помимо классического пляжного отдыха здесь можно заняться дайвингом (к чему располагает богатый подводный мир) и виндсерфингом. А еще здесь предлагают европейский сервис по вполне приемлемым ценам.

Как добраться: автобусом из города Эшпаргуш, где находится международный аэропорт им. Амилкара Кабрала.

Туристический сезон: круглый год.

Цены на отели: от $ 35 за ночь.

Исла-Мухерес, Мексика

Фото: depositphotos/depositphotos/depositphotos

Исла-Мухерес, или Остров женщин, находится в 30 км к востоку от Мекки всех американских туристов — города Канкуна, добраться от которого можно на пароме. Главный пляж острова — Плайя Норте (Playa Norte). Он полностью соответствует всем представлениям о райском отдыхе на Карибах: здесь есть и белый песок, и бирюзовая вода, и яркое солнце. Бонусом идут китовые акулы, скаты и черепахи, за которыми можно наблюдать прямо у берега.

Туристический сезон: круглый год.

Цены на отели: от $ 40 за ночь.

Бенагил, Алгарве, Португалия

Фото: depositphotos/depositphotos/depositphotos

Пляжи португальского региона Алгарве считаются одними из самых живописных в Европе благодаря причудливым прибрежным скалам всевозможных форм и очертаний. Пляж Бенагил рядом с одноименным поселком интересен еще и тем, что полностью находится внутри пещеры.

Как добраться: на автомобиле до поселка Бенагил из Лагуша или Албуфейры, до самого пляжа можно добраться только вплавь или на лодочной экскурсии.

Туристический сезон: с июня по октябрь.

Цены на отели: от $ 60 за ночь.

Кала Макареллета, о. Менорка, Испания

Фото: pixabay/depositphotos/depositphotos

Пляжи Менорки считаются одними из лучших в Испании, а пляж Кала Макареллета, в свою очередь, известен как один из лучших пляжей Менорки. Все это благодаря бирюзовой воде, нежнейшему белому песку и окружающим живописным скалам.

Как добраться: на автомобиле от города Сьютаделла.

Туристический сезон: с июня по сентябрь.

Цены на отели: от $ 80 за ночь.

Уайтхэвен-Бич, о. Уитсанди, Австралия

Фото: depositphotos/depositphotos/depositphotos

Австралийский пляж Уайтхэвен-Бич, протянувший ни много ни мало на 7 км, известен своими удивительной красоты отливами, потрясающими пейзажами и белоснежным кварцевым песком, который хрустит под ногами при ходьбе.

Как добраться: организованным туром из города Эйрли-Бич.

Туристический сезон: круглый год.

Цены не отели: на острове отелей нет, цены в городе Эйрли-Бич начинаются с $ 40 за ночь.

Ту Суа, о. Уполу, Самоа

Фото: depositphotos/depositphotos/depositphotos

Если вы одинаково сильно любите и бассейн, и океан, вам стоит отправиться на остров Уполу, принадлежащий государству Самоа, и искупаться во впадине Ту Суа. Правда, ради этого придется спуститься на 30 метров по шаткой лестнице и отдать $ 15. Но оно определенно того стоит.

Туристический сезон: круглый год.

Цены на отели: от $ 50 за ночь.

Ханаума-Бэй, о. Оаху, Гавайи

Фото: depositphotos/depositphotos/depositphotos

Гавайский пляж Ханаума-Бэй уникален по нескольким причинам. Во-первых, он находится в затопленном кратере вулкана. Во-вторых, благодаря богатой подводной фауне он является идеальным местом для снорклинга и дайвинга. Кстати, для это необязательно быть профи: местные рыбки настолько привыкли к человеку, что совсем его не боятся.

Как добраться: на автомобиле от Гонолулу.

Туристический сезон: круглый год.

Цены на отели: от $ 100 за ночь.

Пинк Сэндс Бич, о. Харбор, Багамы

Фото: depositphotos/depositphotos/depositphotos

Название этого удивительного багамского пляжа говорит само за себя. Восторженные туристы, которым хотя бы раз довелось там побывать, единогласно подтверждают: он действительно такого же цвета и красоты, как об этом говорится в рекламных буклетах.

Туристический сезон: круглый год.

Цены на отели: от $ 230 за ночь.