Максим Сушко: Был уверен, что меня выберут на драфте НХЛ 26.06.2017, 19:56

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Максим Сушко

Белорусский хоккеист рассказал о перспективах своей карьеры за океаном.

Максим Сушко поделился эмоциями после того, как был выбран «Филадельфией» на драфте, пишет «Трибуна»:

«Могу сказать, что вчера, когда назвали мою фамилию, я испытал непередаваемые эмоции. Я очень счастлив, но понимаю, что расслабляться не стоит, ведь это только начало моего пути. Честно говоря, я был уверен, что меня выберут. Да и мой агент сразу заверил меня, что волноваться не стоит.

Сейчас же я действительно рад попасть в систему «Филадельфии». Планы на предстоящий сезон? 5 июля я лечу в лагерь новичков, а дальше всё зависит только от меня. Думаю, что ещё один год я проведу в Owen Sound Attack.