«Беларусь может попасть под протекторат Китая» 2 26.06.2017, 21:19

«Китайский вектор» может привести к необратимым последствиям.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» экономист Леонид Злотников оценил прогноз властей развития экономики Беларуси на 2018-й.

В понедельник первый вице-премьер Василий Матюшевский рассказал депутатам парламента о прогнозе развития экономики Беларуси на 2018 год и основных параметров до 2020 года. Проект документа содержит два сценария — консервативный и целевой.

Первый предусматривает незначительный рост ВВП (1,1%), второй — выход на основные параметры программы пятилетки (прирост ВВП на 12−15% за 2016−2020 год). При этом, подчеркнул вице-премьер, реализация второго сценария возможна лишь при условии проведения ряда реформ.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» экономист Леонид Злотников подчеркнул, что консервативный вариант дает очень мало шанцев что-либо изменить в белорусской экономике из-за отсутствия факторов роста.

В случае со вторым сценарием, по мнению Злотникова, набор предложенных реформ маловат для того, чтобы рассчитывать на полноценный приток инвестиций.

— Нужно гораздо больше реформировать систему. Ведь прирост до 15% к 2020 году предполагает рост ВВП на 5-6% в год, а его не будет без привлечения значительного капитала, инвестиций.

По словам эксперта, привлечь серьезных инвесторов можно будет лишь с помощью поведения широких реформ, включая реформирование политической системы страны. В первую очередь нужно обеспечить защиту частной собственности.

При этом важно обеспечить равный доступ к рынку всех инвесторов — белорусских, западных, китайских.

Если в Беларусь придут одни китайцы, которых мало заботит отсутствие политических реформ в стране, белорусы от этого вряд ли выиграют, считает Леонид Злотников:

— Они здесь будут зарабатывать. Кое-что будет перепадать и в наш бюджет, но мало. Нам это не даст никокого развития, мы может просто попасть под протекторат Китая.