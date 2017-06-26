«Формула Макрона» для Донбасса 1 26.06.2017, 23:10

Эмманюэль Макрон

Фото: WPROST.pl

Первые официальные переговоры президентов Украины и Франции были основательными.

Сегодня в Париже президент Украины Петр Порошенко впервые встретился с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. По завершении переговоров два лидера выступили с заявлениями. В ходе встречи президенты обсудили двусторонние отношения Украины и Франции, ситуацию на Донбассе и "нормандский формат", пишет segodnya.ua.

По словам президента Украины Петра Порошенко, переговоры были основательными. Стороны договорились о том, чтобы ускорить проведение двусторонней межправительственной экономической комиссии, о сотрудничестве в сфере улучшения инвестиционного климата, энергетике, сельхоз секторе и перерабатывающей промышленности, а также относительно активизации переговоров по привлечению французских инвесторов к работе в отрасли переработки мусора. Кроме того, стороны договорились развивать на многостороннем уровне сотрудничество в рамках имплементации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

«Львиная часть наших переговоров была посвящена ситуации на востоке нашей страны, противодействию российской агрессии в отношении суверенной и независимой Украины и ситуации в Крыму. Мы очень тщательно обсудили все обстоятельства, определили тактику наших действий на следующие несколько недель. Мы договорились о том, чтобы провести консультации и согласовать позицию для того, чтобы повысить эффективность возможной встречи в "нормандском формате". Нам не нужны многочасовые переговоры. Мы уверены в том, что должны быть качественно подготовлены документы, утверждение которых должно наконец-то принести мир на многострадальную украинскую землю», – сказал Порошенко.

Так, по словам Макрона, Франция настроена на продолжение минского процесса и поддерживает активное сотрудничество в рамках "нормандского формата" для урегулирования конфликта на Донбассе. Кроме того, Макрон готов к дискуссии с лидерами Украины, Германии и России. По его словам, такая встреча может состояться в конце июня-начале июля 2017 года.

«Я хотел бы отметить, что Франция готова продолжить усилия в "нормандском формате", мы готовы провести новую дискуссию в рамках "нормандского формата, – заявил он, – Мы настроены продолжить минский процесс…Мы поддерживаем идею возможности активного сотрудничества именно в "нормандском формате" с привлечением ОБСЕ. Это то, что я предлагал всем сторонам».

По словам Макрона, он предложил Порошенко и всем сторонам "нормандского формата" сначала принять предварительные условия. В частности, речь идет об отводе военных сил и оружия, допуске международных наблюдателей ко всем точкам и освобождении заложников.

Кроме того, Макрон заявил, что хочет получить доклад спецмиссии ОБСЕ о реальной ситуации на границе Украины и РФ.

По словам президента Порошенко, активизация роли ОБСЕ, включая вооруженную миссию и ее присутствие на Донбассе 24 часа в сутки является залогом эффективной имплементации Минских соглашений. Президент Украины подчеркнул, что безопасностный компонент Минских соглашений должен предшествовать политическому компоненту.

«Украина готова неуклонно выполнять все пункты Минских соглашений, и позиции по разведению сил мы также готовы выполнять при условии, что будет обеспечено присутствие ОБСЕ 24 часа в сутки и 7 дней в неделю на точках разведения», – сказал он.

Кроме того, в ходе переговоров президенты обсудили необходимость ускорить процесс освобождения пленных, подчеркнул Порошенко. На сегодняшний день на оккупированной территории находятся 128 заложников, более 40 – в российских тюрьмах, отметил он.

«Мне очень нравится подход господина президента, ориентированный на результат, конкретный, практический и без лишних разговоров. Наши договоренности, что мы положим на бумагу проекты возможных решений "нормандского формата", возможно, они будут называться "формула Макрона", но мы сможем предъявить обществу план достижения мира и деоккупации востока Украины», – резюмировал Порошенко.

Напомним, что на прошлой неделе Петр Порошенко также побывал с официальными визитами в США и столице Евросоюза Брюсселе.