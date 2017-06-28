Минчанин: Чтобы найти хорошую работу, нужен Шерлок Холмс 3 28.06.2017, 7:47

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Официальная статистка по зарплатам уже не может «охмурить» белорусов.

Жительница Минска Ольга Андрончик почти год искала работу – фактически с самого начала 2016-го. За это время девушке пришлось пролистать немало вакансий и даже временно поработать в двух разных местах.

«В одном из них я поработала 10 дней, в другом – полтора месяца. Ушла, так как обещания отплаты не соответствовали тому, что обещали. Ну и условия работы тоже не соответствовали», – вспоминает Оля в интервью «Белсату».

Официальная статистика: безработица в стране выросла незначительно

А точнее – только на 0,1% и составляет сейчас менее 1% от экономически активной части населения. В цифровом выражении число тех, у кого нет официальной работы, выросло за январь – май всего на 2 200 человек.

«Я студентка экономического, мы анализировали эти цифры. А потому, чтобы не пугать население, данную статистику и показывают».

«Среди наших знакомых есть те, кто не может найти достойную работу, чтобы кормить свою семью».

«Надо искать Шерлока Холмса, чтобы он нашел зарплату в 500 долларов» – высказываются жители Минска.

Власти противоречат сами себе

Белстат свидетельствует, что количество тех, кого сегодня официально считают безработными, составляет около 37 500 человек на всю страну. Хотя в этом году власти насчитали в Беларуси 470 тысяч так называемых тунеядцев, которые помимо отсутствия постоянного заработка обязаны платить государству ежегодный налог размером Br 460.

После волны народных протестов в Минске и регионах работу декрета № 3 приостановили, а сегодня скандальный документ наконец попал в администрацию Лукашенко на доработку. Почему количество «тунеядцев» и количество безработных отличается более чем в 10 раз, власти так и не объяснили.

«Людям, которые становятся на биржу, нужно выстоять огромные очереди. А потом еще ходить и самим искать эту работу. А бывают такие случаи, когда людей нанимают на половину ставки, четверть ставки, а им нужно ехать за город. Он больше проездит, чем получит этот заработок. Вот поэтому люди и не становятся на биржу», – поясняет Геннадий Федынич, председатель профсоюза РЭП.

За год ситуация, пожалуй, только ухудшилось

Отечественные предприятия все больше переходят на сокращенную рабочую неделю, количество рабочих мест уменьшилось, а зарплаты, как, например, на мебельной фабрике в Ружанах, скатились до рекордно низких $ 30-ти в месяц.

Лукашенко стоит на своем, либеральная часть общества жаждет реформ. А пока люди ищут себе работу там, где существуют лучшие условия и где можно заработать хоть какие-то деньги: преимущественно в соседних России и Польше. И противостоять этому оттоку рабочей силы из страны власти вместе с официальной статистикой не в состоянии.