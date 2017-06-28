Бывший главарь БРСМ начал дерзить жителям Осмоловки 4 28.06.2017, 10:50

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Фото: tut.by

Минчане превратили презентацию плана застройки микрорайона в настоящую акцию протеста.

«Что будет с нами»? - этим вопросом жители Минска превратили презентацию плана застройки Осмоловки в настоящую акцию протеста, сообщает «Белсат».

В ответ чиновники пригрозили

«Кто за то, чтобы продолжить тему презентации? Если вы проголосуете против, собрание распускаем», – пугал Игорь Бузовский, глава администрации центрального района Минска.

Часть присутствующих согласилась выслушать создателей нового проекта. Жителям показали детальный план застройки от коммунального предприятия «Минскградо», который, по словам чиновников, улучшит ситуацию с жильем в Минске.

Что, если городские власти утвердят план «Минскградо»?

Все старые двухэтажки в исторической Осмоловке будут снесены. На их месте появятся многоквартирные дома, торговые площадки и подземные паркинги. Не первый год местные жители борются за то, чтобы придать этим объектам статус историко-культурного наследия и спасти от разрушения.

«Эта застройка имеет историческую ценность. Эти территории начали застраивать по единому проекту еще в конце XIX века. Были запроектированы улицы, направления улиц», – говорит архитектор Роман Забелло.

Однако принятие постановления об изменении статуса Осмоловки затягивают в кабинетах Министерства культуры. И хотя окончательное решение отложили на неопределенное время, о планах ее застройки говорится уже сейчас. Один из главных аргументов чиновников – это плохое техническое состояние домов.

Жители несогласны

«Кирпичам, из которых построены дома, более 100 лет. Они пережили бомбардировку и сохранились в очень хорошем состоянии. Я делал ремонт и знаю, в каком они состоянии. Они имеют следы войны. Я не понимаю, как можно подписаться под сносом такого памятника», – возмущается местный житель Виталий Радовский.

Больше всего беспокоит жителей Осмоловки то, что они могут потерять собственное жилье. Городские чиновники говорят о сносе конкретных домов, но о том, куда будут переселять собственников квартир, – ни слова. Общественные активисты напоминают печальный опыт переселения в других районах столицы, к примеру, во Фрунзенском.

«У нас есть случаи, когда людям давали взамен арендное жилье или государственное, то есть неприватизированное. Эти квартиры не соответствовали никаким нормам. В них раньше жили асоциальные элементы», – подчеркнул активист Игорь Букатый.

Наученные горьким историями активисты советуют жителям Осмоловки от протестов перейти также к другим действиям.

«Я предлагаю конструктивные действия: собираем подписи, готовим предложения, разговариваем с администрацией района», – призывал Денис Кобрусев из инициативы «Генплан – для минчан».

Под специальной петицией против сноса в Осмоловке поставили подписи более 6000 жителей Минска. Окончательное решение по делу нового проекта местные власти могут принять уже в течение трех ближайших месяцев.