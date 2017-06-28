Евро положил рубль «на лопатки» в самом начале торгов в Минске 2 28.06.2017, 11:30

Европейская валюта рванула вверх, сразу подорожав более чем на 2%.

Почти 1,14 доллара за евро — последний раз европейская валюта столько стоила в августе прошлого года. Рост произошел на фоне вчерашних заявлений главы Европейского центрального банка Марио Драги. Он уверенно сообщил о том, что еврозона восстанавливается и крепнет.

На Белорусской валютно-фондовой бирже доллар с утра вырос на 0,89 копейки и пока стоит 1,9338 белорусского рубля.

Евро вырос на 4,45 копейки. Его стоимость — 2,1984 белорусского рубля.

Российский рубль потерял 2,06 копейки. Торгуется на уровне 3,2465 белорусского рубля за свою сотню.