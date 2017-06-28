Видео про шкаф стало самым популярным в истории «Фейсбука»
- 28.06.2017, 14:42
Видеоролик с уборкой в шкафу за месяц посмотрело 309 миллионов человек.
Видимо, уборка в шкафу - наболевшая тема. А иначе как объяснить феномальный успех этого ролика, пишет издание vesty.co.il.
Месяц назад на странице Blossom в фейсбуке появилось видео, которое стало самым популярным за всю историю социальных сетей. Оно набрало 309 миллионов просмотров, его перепостили 10 миллионов человек.
Страница, созданная в помощь мамам и любительницам порядка, внезапно оказалась востребованной и мужчинами, и девочками, и пенсионерами. Люди всех возрастов проявили интерес к теме и своими перепостами рекомендовали друзьям поступать так же, как в ролике.
Конечно, ничего особо нового в ролике не предложено, однако симпатичное оформление и приятная музыка, а также сама тема чистоты и порядка оказалась близкой и понятной миллионам людей во всем мире.