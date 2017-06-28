Евгений Липкович о параде: Если генералы салютуют мальчику - это карикатура 28.06.2017, 18:03

Наземный парад давно нужно заменить воздушным, асфальт будет целее.

Евгений Липкович, писатель, сценарист и блогер считает, что наземный парад в существующем виде давно не имеет смысла, а трудовые коллективы при большом желании могут устраивать демонстрации сами по себе, пишет «Белсат».

«Наличие на трибуне некоторых членов семьи высшего чиновника вызывает оправданное возмущение у части населения. И если генералы салютуют некоему мальчику, это вовсе превращает парад в карикатурную игру в солдатики», — говорит Евгений Липкович.

Блогер подчеркивает, однако, что военные парады в День Независимости — мировая практика.

«В качестве компромисса я бы предложил отменить парад с танками, покореженным асфальтом и разбитыми фонарями, оставить только воздушную часть. А демонстрацию рабочих проводить в закрытом помещении, в комплексе Чижовка-Арена, например».

Он согласен оставить все, как есть, только при одном условии:

«Но если на параде вдруг случайно задавили бы пресс-секретаря Министерства обороны Макарова, то я готов смотреть парад и так», — говорит Евгений Липкович.