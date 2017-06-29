Биологи усомнились в существовании предела жизни человека 29.06.2017, 15:15

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Канадские ученые провели основательный анализ продолжительности жизни людей.

Канадские ученые пришли к выводу, что человечество пока не достигло предела жизни, о чем биологи из США заявляли в прошлом году, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature, пишет ria.ru.

«Очень трудно предположить, как долго люди будут жить в далеком будущем, если этого предела не существует. Три сотни лет назад многие люди жили крайне недолго по современным меркам. Если бы им кто-то сказал, что однажды их потомки смогут прожить 100 лет, они бы подумали, что мы сошли с ума», — заявил Зигфрид Хекими (Siegfried Hekimi) из университета Макгилла в Монреале (Канада).

Мафусаилов возраст

Типичная продолжительность человеческой жизни до рождения цивилизации составляла от 20 до 30 лет и затем неуклонно росла по мере развития науки и медицины. Сегодня люди живут больше 60 лет в ряде стран мира, и свыше 80 лет — в Японии и других развитых государствах с высоким качеством жизни и первоклассной медициной.

С другой стороны, для многих живых существ есть некий максимальный возраст, при достижении которого большая часть животных умирает от старости. В последние годы ученые активно спорят о том, характерно ли это для человека. В октябре прошлого года американские исследователи заявили, что подобный максимальный возраст, возможно, равен 100-115 годам, и это достаточно скромно по меркам возраста ряда библейских персонажей.

Хекими и его коллеги перепроверили эти выводы, повторно проанализировав статистику по продолжительности жизни самых долгоживущих жителей США, Великобритании, Франции и Японии начиная с 1968 года и заканчивая сегодняшним днем.

Они использовали ту же методику, что и авторы заявлений о существовании предела жизни: их интересовало не количество смертей людей в определенном возрасте, а то, где происходит наиболее заметный спад в числе умерших людей при сравнении данных более ранних и более поздних лет.

Если предела жизни нет, то этот "горб выживания", как называют его ученые, будет плавно и постоянно двигаться в сторону более пожилого возраста. Если же он существует, то данный "горб" остановится на определенной точке и не будет двигаться дальше.

Отмена конца вечности

Проблема, как отмечает Хекими, заключается в том, что число долгожителей, которых отобрали для анализа американские биологи, было слишком маленьким для однозначных выводов. Кроме того, авторы этих заявлений разделили набор данных на две неравнозначные части — эпоху до 1994 года и после. Только последний — гораздо меньший отрезок времени — сыграл значимую роль в поисках предела жизни.

Хекими и его коллеги расширили набор данных и проанализировали его целиком, не разделяя на произвольные сегменты. Анализ показал, что рост и средней, и максимальной продолжительности жизни не останавливался за это время, и американским исследователям удалось обнаружить не предел жизни, а следы флуктуаций в максимальной продолжительности жизни.

К примеру, нечто похожее Хекими и его коллеги обнаружили в самом начале этого временного отрезка, с 1968 по 1980 год, когда максимальная продолжительность жизни тоже оставалась на месте или даже падала, как и в последние два десятилетия. Соответственно, можно говорить, что мы пока не достигли предела жизни или что его не существует в принципе, заключают ученые.

Однако авторы открытия "предела жизни" уже не согласились с выводами Хекими. Они уверены, что их оппоненты используют неправильные методы анализа и некорректно считают, что статистика по максимальной продолжительности жизни подчиняется тем же математическим правилам, что и наборы абсолютно случайных значений. Поэтому, по мнению Яна Вийга (Jan Vijg) и его коллег из университета Нью-Йорка (США), их выводы остаются верными, а критика Хекими — безадресной и некорректной.