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Совбез ООН расширил санкции против Северной Кореи

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  • 3.06.2017, 8:57
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За предложенную США резолюцию проголосовали единогласно.

Члены Совета безопасности ООН единогласно приняли в пятницу, 2 июня, предложенную США резолюцию, расширяющую санкционный список в отношении Северной Кореи, сообщает «Немецкая волна».

Под ограничительные меры попали еще 15 граждан КНДР и четыре организации. «Совбез посылает ясный сигнал Пхеньяну: перестаньте запускать баллистические ракеты или будете иметь дело с последствиями», - заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

В последние месяцы КНДР регулярно проводит ракетные испытания, несмотря на предостережения Совбеза ООН. В мае трижды сообщалось о запусках Пхеньяном баллистических ракет. В последний раз это произошло 29 мая. Тогда ракета упала в море на территории экономической зоны Японии.


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