Лукашенко: У ШОС огромный потенциал

Лукашенко: У ШОС огромный потенциал19
- 9.06.2017, 15:07
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Белорусский диктатор выступил в Астане.
Выступая на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане, Лукашенко предложил усилить роль Беларуси как связующего звена между Европой и Азией, пишет ej.by.
По мнению Лукашенко, ШОС превращается в одну из самых влиятельных международных структур.
«В условиях усиливающихся региональных конфликтов особую ценность приобретает процесс сближения стран, представляющих более половины населения планеты», - заявил белорусский диктатор.
«Особенность сегодня ШОС состоит в том, что при желании всех членов организации никто нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку в мире. В этом огромный потенциал ШОС, и это надо видеть. Это величайшая ценность, которая сегодня создана», - подчеркнул Лукашенко.