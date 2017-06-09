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Лукашенко: У ШОС огромный потенциал

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  • 9.06.2017, 15:07
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Белорусский диктатор выступил в Астане.

Выступая на заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане, Лукашенко предложил усилить роль Беларуси как связующего звена между Европой и Азией, пишет ej.by.

По мнению Лукашенко, ШОС превращается в одну из самых влиятельных международных структур.

«В условиях усиливающихся региональных конфликтов особую ценность приобретает процесс сближения стран, представляющих более половины населения планеты», - заявил белорусский диктатор.

«Особенность сегодня ШОС состоит в том, что при желании всех членов организации никто нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку в мире. В этом огромный потенциал ШОС, и это надо видеть. Это величайшая ценность, которая сегодня создана», - подчеркнул Лукашенко.


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