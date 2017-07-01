Канадские белорусы cделали для праздника Дня Канады 11-метрового аиста

Канадские белорусы cделали для праздника Дня Канады 11-метрового аиста2
- 1.07.2017, 21:13
Белорусы прошли по улицам Торонто в вышиванках и под национальными флагами.
Каждое складное крыло имеет размер 5 метров, вся птица 11 метров, на ее изготовление ушло 2.7х20 метров ткани. У птицы 100 огромных черных перьев и более 300 белых, сообщается в Фейсбуке на странице Belarusan Orthodox Church, пишет «Радыё Свабода».
Птицу сделали друзья Объединения белорусов Канады и фолк-группы «Яваровы людзі». Они прошли с ней по улицам Торонто во время официального празднования Дня Канады.