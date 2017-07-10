У молодых и многодетных семей забрали госпомощь 10 10.07.2017, 15:53

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Новый указа Лукашенко может оставить без жилья тысячи семей.

Новый указ Лукашенко № 240 об адресных жилищных субсидиях был подписан на прошлой неделе. В силу он вступит 6 августа, сообщает tut.by.

А через месяц после этого, как оказалось, утратит силу другой указ — о помощи молодым и многодетным семьям при строительстве жилья — № 585.

Кто, на что и в каком размере получит субсидию на строительство жилья

По указу № 585 молодые и многодетные семьи, состоящие в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, могли рассчитывать на дотации от государства при строительстве жилья в кредит, который брали в коммерческом банке. Сумма финансовой поддержки была разная. Например, молодым семьям при рождении первого ребенка или наличии одного несовершеннолетнего ребенка дотировали минимум 20, а позже все 40 бюджетов прожиточного минимума. Сегодня это 7,3 тысячи рублей. Многодетным семьям с тремя и более детьми выдавали 50 бюджетов — то есть чуть более 9 тысяч рублей. По 585 указу на субсидию можно было рассчитывать только после того, как дом сдали в эксплуатацию. Выходит, что те, чьи дома не успеют сдать до сентября, субсидию не получат.

— В надежде на помощь государства мы в декабре 2016 года взяли кредит на жилье под драконовскую ставку — 21%. Рассчитывали, что по 585 указу сможем, как молодая семья, получить господдержку в размере 40 бюджетов прожиточного минимума, — рассказывает Виктор. — Но получить господдержку не сможем — в одночасье указ 585 просто перестанет действовать. Когда пошли слухи о новом указе Лукашенко, я обращался в Министерство архитектуры, но там говорили, скорее всего, он будет работать параллельно с указом № 585. А оказалось, его все-таки отменяют. А нам придется выплачивать кредит по полной ставке.

Некоторые семьи решили строиться лишь после того, как получили подтверждение из Минстройархитектуры, что 585 указ будет действовать вместе с новым.

— Прежде, чем вступить в строительство, мы со знакомыми молодыми семьями обратились в Минстройархитектуры и там нам сказали, что 585 указ будет действовать наравне с новым указом. Поэтому спокойно вступили в строительство в мае, дом наш должны сдать в конце сентября, — рассказывает молодая мама Снежана. — Банк, в котором мы планировали брать кредит под 12%, выдавал его лишь с условием, что за квартиру внесено уже более 50% своих средств. Недавно мы с мужем оплатили более 60% и кредит собирались брать лишь в августе. Деньги мы долго копили, одалживали и сильно рассчитывали на 585 указ, чтобы вернуть долги. А теперь выходит, что всех нас кинули. Когда по всем каналам чиновники рассказывали про новый 240-й указ, они ни слова не сказали о том, что старый действовать перестанет. И многие молодые семьи спокойно брали кредиты, чтобы улучшить свои жилищные условия.

В Министерстве архитектуры и строительства объясняют: указ № 585 действительно утратит силу через месяц после вступления в силу указа № 240.

— Если кто-то не успеет получить финансовую помощь по указу 585, до того как он утратит силу, не получит ее. Это жизнь, — прокомментировал ситуацию начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль. — С указом № 240 указ № 585 никак не пересекается. По указу 240 получить субсидию граждане смогут только в порядке очереди.