Слово за слово: как проходят рэп-баттлы в Минске? 10.07.2017, 18:34

Рэперы шутят, что если бы Пушкин был нашим современником, он бы непременно сражался в стихотворных баттлах.

В золотом веке русской поэзии свои споры дворянство разрешало на дуэлях. В XXI веке решать конфликты посредством пистолетов, сабель и поединка чести не позволит милиция. Поэтому, чтобы получить сатисфакцию, молодому образованному человеку порой приходится вызвать недруга на рэп-баттл. Схватки это захватывающие и человека непосвященного на первый взгляд очень впечатляют. Корреспондент «Рэспублiкi» побывал на одной такой схватке.

Рэп - поэзия XXI века

В начале 2000-х годов русский рэп был голосом улицы, с пропагандой наркотиков и противозаконного поведения. Со временем целевая аудитория этого музыкального направления стала более образованной и требовательной. Криминальная романтика в текстах молодежи поднадоела, и рэп стал постепенно терять популярность. Но в 2008 году на горизонте ритмической поэзии появилась своя звезда, благодаря которой у рэпа открылось второе дыхание. Рэпер Оксимирон, русский эмигрант, выпускник Оксфорда, показал, что музыка улиц может быть не грубой и депрессивной, а умной, тонкой и ироничной. Говорят, имел место такой курьезный случай: школьница из Хабаровского края прочитала на уроке литературы текст Оксимирона, выдав его за произведение Осипа Мандельштама, и никто, включая учителя, подмены не заметил.

В рэп-баттлах жесты и мимика порой помогают психологически устрашить оппонента, но иногда они вызывают противоположный эффект.

Мода выяснять отношения посредством не физической силы, а силы слова, заодно демонстрируя свою технику исполнения, впервые появилась в США. Американские рэперы в начале нового тысячелетия активно продвигали такие уличные рэп-баттлы. До нас такой тренд добрался лишь к 2013 году, когда в Санкт-Петербурге появилась знаменитая в молодежных кругах площадка «Версус», организаторы которой начинали с того, что просто на улице спонтанно читали рэп, собирая вокруг площадки заинтересованную толпу. Благодаря «Версусу» волна баттл-рэпа захлестнула постсоветское пространство — молодежь стран СНГ стала активно пародировать заокеанских модников.

Уличные и клубные рэп-баттлы стали явлением систематическим, объединяя вокруг себя массы увлеченной искусством рэпа молодежи. Даже в школах стали появляться локальные баттлы. «Версус» окончательно вернул былую популярность рэпу — трансляции поединков на крупнейшем видеохостинге YouTube набирают по 25 млн просмотров, значительно расширяя аудиторию поклонников рэпа. Сами же рэп-битвы — мероприятия закрытые, на них можно попасть исключительно по спискам.

Чаще всего участники баттлов читают заготовленный текст. Лишь немногим рэперам под силу интересная импровизация. Что-то сродни буриме — литературной игре, заключающейся в сочинении стихов, чаще шуточных, на заданные рифмы. Для такой литературной рэп-битвы нужно обладать гуманитарным складом ума и большим словарным запасом, уметь быстро придумывать большие объемы рифмованного текста на ходу и обладать хорошей артикуляцией — скажем так, с этим справится далеко не каждый. Импровизацию от заготовки всегда с легкостью можно отличить по ее квадратным несложным рифмам, как в незамысловатых бесталанных стихах.

Битвы по-нашему

Константин Баяндин, один из организаторов рэп-баттла Minsk Independent Battle, посвящает в детали проведения таких словесных поединков:

— Мы проводим офлайновый рэп-баттл, без музыкальной подложки — бита, где два рэпера друг напротив друга выясняют, кто из них «царь горы». Наш турнир начался в январе этого года. Стартовали мы с восьмью участниками.

Чтобы попасть на турнир, было необходимо прислать заявку с минутной аудиозаписью, на которой претенденты зачитывали текст, написанный на некоего абстрактного противника. Средний возраст участников баттлов — 20 лет, в основном это студенты. Но борются они не просто за статус «самого крутого», а за главный приз — 1000 рублей. Плюс победитель в конце сезона должен получить спонсорские сертификаты на брендовую одежду и обувь и возможность бесплатно записать настоящий музыкальный альбом.

А судьи кто?

— У Minsk Independent Battle пять постоянных судей, это редакторы тематических музыкальных порталов и те, кто разбирается в современной субкультуре. Но все же наши судьи больше теоретики, нежели практики, — вздыхает Константин.

Судьи в первую очередь смотрят на то, что читает, а не как читает участник баттла. На первый план выходят смысл и качество заготовленного материала — то, как рэпер смог проанализировать соперника, найти его слабые стороны, словесно задеть оппонента, указав на его недостатки. Если удалось «уколоть» соперника так, чтобы тот растерялся, — считай, победа в кармане. Поэтому важной составляющей успешного выступления является умение предварительно «нарыть» факты из биографии противника. Накануне битвы рэперы сидят в интернете, стараясь найти компромат на соперника — факты из личной жизни, слухи. Потом можно заготовить рифмованный текст и грамотно его прочитать. В этом моменте четко прослеживается аналогия с политикой — все усилия направлены на то, чтобы максимально сильно дискредитировать оппонента. Можно даже привирать — главное, делать это убедительно.

Бои без правил

— У баттла существует лишь единственное табу — никаких драк, распускать руки не дозволяется, — указывает на принципиальный момент Константин. — Словесных же табу практически не существует. Жестко шутить и декламировать гадкие для конкретного человека вещи — ходовые инструменты для достижения победы. Даже если соперники в реальной жизни друзья, в круге баттла они на время забывают про свои теплые отношения. И гости, и участники понимают, что конфликт носит характер надуманный, поэтому после баттла все обиды тают как дым.

Зрители идут на баттл за «убойными» шутками, за живыми эмоциями и накаленной атмосферой словесного поединка. Зал в свою очередь оказывает сильную психологическую поддержку участникам. Когда рэпер вдруг сбивается, зрители шумят и хлопают, давая ему время собраться.

— Стандартный поединок состоит из двух раундов. По нашему мнению, большее количество раундов ухудшает подачу написанного участниками материала — они начинают забывать и путать текст. В итоге накал страстей спадает, — объясняет азы рэп-баттлов Константин Баяндин. — Каждое выступление выстраивается по классической литературной модели: завязка, кульминация и развязка. Запрещается перебивать соперника во время его выступления. Даже если ответить оппоненту невтерпеж, следует дождаться окончания раунда. Вот тогда и можно высказаться.

Рэперы шутят, что если бы Александр Пушкин был нашим современником, он бы непременно сражался в стихотворных баттлах. Не исключено, что именно так оно бы и было. Другие времена — другая поэзия.