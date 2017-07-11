Ученые заставили старый мозг действовать, как молодой 1 11.07.2017, 12:09

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Нейробиологи задались целью повернуть время вспять.

Исследователи начали разгадывать, почему старые мозги менее гибки, чем молодые, и на основании своих исследований предположили как повернуть процесс вспять, сообщает The Wall Street Journal.

Новое исследование основывается на классической работе Майкла Мерзенича в Калифорнийском университете, Сан-Франциско и работах его коллег. В начале 2000-х годов они регистрировали электрическую активность в клетках мозга и обнаружили, что мозг молодых животных будет систематически изменяться, когда они многократно слышат что-то новое. Например, если обезьяна-младенец много раз слышала новый звук, ее нейроны (клетки мозга) приспосабливались к тому, чтобы больше реагировать на него. Нейроны пожилых обезьян так не изменялись, пишет hightech.fm.

Основная причина кроется в нейротрансмиттерах, химических веществах, которые помогают связать один нейрон с другим. Молодые животные имеют высокий уровень «холинергических» нейротрансмиттеров, которые делают мозг более пластичным, легче изменяющимся. Старшие животные начинают вырабатывать ингибирующие химические вещества, которые противодействуют воздействию холинергических. Они фактически активно удерживают мозг от изменений. Таким образом, получается, что дети занимаются обучением, а взрослые — использованием.

В новом исследовании Джей Блундон и его коллеги из Детской исследовательской больницы Св. Иуды в Мемфисе, штат Теннеси, попытались восстановить возможности раннего обучения взрослым мышам. Как и в предыдущих экспериментах, они показывали мышам новый звук и фиксировали, изменились ли их нейроны в ответ. Но на этот раз исследователи попытались сделать взрослых мышей более изменчивыми, удерживая ингибирующие химические вещества мозга от влияния на нейроны.

В некоторых исследованиях они фактически изменили мышиные гены, чтобы животные больше не производили ингибиторы. В других случаях они вводили другие химические вещества, которые противодействовали ингибиторам (кофеин работает таким образом, противодействуя тормозящим нейротрансмиттерам). Во всех этих случаях в исследовании Св. Иуды взрослые мозги стали похожими на мозг ребенка.

Исследователи полагают, что эти результаты могут помочь в некоторых нарушениях, связанных со старением. Но должны ли мы все стараться иметь детские мозги, постоянно восприимчивые к чему-то новому? Возможно, нет, или, по крайней мере, не все время, так как химия взрослого мозга может помочь нам сосредотачиваться и игнорировать отвлекающие факторы.