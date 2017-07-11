Как белорусы вносят свой вклад в развитие коррупции в России 6 11.07.2017, 14:39

Смоленскую область сотрясли два крупных коррупционных скандала.

Следователи СК России по Смоленской области завершили расследование двух уголовных дел, в которых взяткодателями выступили граждане Беларуси. Один пытался подкупить сотрудника ФСБ, а двое других – чуть ли не весь личный состав Смоленской таможни, пишет belaruspartisan.org.

В первой истории фигурирует генеральный директор белорусской фирмы, осуществляющей международные автомобильные перевозки. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Следствием установлено, что 30 мая 2017 года из Беларуси на таможенную территорию было ввезено более полутора тысяч ящиков с яблоками, ввоз которых на территорию РФ запрещен. При этом товаросопроводительные документы были оформлены на перевозку напитка винного газированного, ввоз которого разрешен. На следующий день, в рамках, проводимых сотрудниками регионального управления ФСБ России оперативных мероприятий, автомобиль марки DAF с прицепом под управлением наемного водителя был остановлен на стационарном посту ДПС, расположенном на 384 км автодороги М-1 «Москва-Беларусь» и заблокирован сотрудниками Смоленской таможни.

О задержании автомашины узнал генеральный директор фирмы, который предложил сотруднику УФСБ России по Смоленской области взятку в размере 10 тысяч евро. За эти деньги от российского чекиста требовалось снять охрану с фуры и груза, исключить таможенный досмотр либо позволить заменить прицеп на другой, груженый незапрещенным к ввозу на территорию РФ товаром, и возможность продолжить путь.

Офицер ФСБ условия принял, однако 1 июня при передаче первых 5 тысяч евро, гендиректора взяли с поличным. Как сообщает пресс-служба СК по Смоленской области, свою вину в даче взятки он признал полностью.

Вторая история еще более дерзкая по своему содержанию. В роли взяткодателей в ней выступили директор белорусского ООО и его 45-летний знакомый.

Сотрудники ФСБ задержали белорусов 9 ноября 2016 года. Брали их с поличным в месте, где посторонних быть не должно, в момент весьма странного занятия. Оба находились в раздевалке сотрудников Смоленской таможни, где в персональные кабинки таможенников раскладывали конверты с деньгами. Всего в кабинках они оставили более 90 «подарков» на сумму 3 миллиона российских рублей (около 50 тыс. долл.).

Задержанные пояснили, что таким образом хотели задобрить таможенников, чтобы ускорить процедуру оформления грузов из Беларуси. Материалы для проведения доследственной проверки в отношении должностных лиц таможни выделены в отдельное производство и направлены в следственное управление на транспорте. Всего было допрошено более 200 свидетелей, объем уголовного дела составил 43 тома.

Прокуроры утвердили обвинительные заключения, дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Белорусским взяткодателям грозит наказание: штраф до 3 миллионов рублей, штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки или лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.