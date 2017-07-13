Страны ОПЕК увеличили добычу нефти вопреки соглашению о сокращении 1 13.07.2017, 10:20

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В первую очередь рост обеспечили Ливия и Нигерия.

Производство нефти странами ОПЕК в июне выросло, несмотря на соглашение о сокращении добычи сырья в целях стабилизации рынка. Это следует из доклада, опубликованного организацией, передает «Немецкая волна». Так, за прошлый месяц в странах ОПЕК было произведено, в среднем, 32,6 млн баррелей нефти в сутки.

Большую часть роста обеспечили Ливия и Нигерия, для которых было ранее сделано исключение в соглашении о сокращении добычи сырья. Такое решение было принято в связи с тем, что ранее эти страны вынуждены были сократить добычу из-за внутренних конфликтов, однако, как сообщает телеканал CNBC, теперь ОПЕК не исключает пересмотр этих послаблений.

Впрочем, крупнейшие производители нефти в ОПЕК - Саудовская Аравия и Ирак - также нарастили добычу в июне. При этом в тот же день саудовские источники заявили, что намерены резко снизить экспорт нефти в августе, чтобы компенсировать текущий рост.

Помимо этого, ОПЕК прогнозирует замедление роста мирового спроса на нефть в 2018 году. По оценкам экспертов, спрос составит около 97,6 млн баррелей в сутки. При этом добыча нефти странами вне ОПЕК в следующем году вырастет на 1,14 млн баррелей в день до 59 млн баррелей в сутки за счет США, Бразилии, Канады и России.