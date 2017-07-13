Китайские «кредиты» вылазят Лукашенко боком 18 Александр Тавлуй, udf.by

13.07.2017, 15:11

Диктатор в бессилии кусает локти.

По указанию Лукашенко на три предприятия направили полтора миллиарда долларов, но отдачи от них нет до сих пор. Что примечательно: везде доверились китайским инвесторам

Во вторник Александр Лукашенко констатировал, что были проблемы на строящихся предприятиях в Светлогорске, Добруше и других городах, сообщает его пресс-служба. В том числе все еще не открыт завод по производству легковых автомобилей, обратил внимание Лукашенко.

Он поручил своей администрации и Госконтролю подготовить доклад по модернизируемым и строящимся предприятиям.

Добрушский завод по выпуску картона

О том, что в Беларуси с привлечением китайского кредита построят завод по производству мелованных и немелованных видов картона, начали говорить в 2011-м. Спустя год Лукашенко подписал соответствующий указ №449. Его пресс-служба рассказала о впечатляющих условиях сделки: общие затраты – $ 509,9 млн. Кредит Государственного банка развития – $ 348,6 млн сроком на 13 лет.

Задумывалось, что новый завод китайские рабочие запустят в 2015-м, а окупится он уже через 10 лет. Куда там: и спустя полтора года предприятие все еще обещают вот-вот запустить.

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат (ЦKK)

Старт возведению нового завода по производству сульфатной беленой целлюлозы был дан в 2012 году после подписания соответствующего указа Александр Лукашенко № 391.

Первоначально заявлялось, что стоимость проекта составит более $800 млн (из них около $650 млн – китайский кредит). Но недавно вице-премьер Владимир Семашко заявил, что строительство нового предприятия на базе Светлогорского ЦКК обошлось в $1 млрд.

Как и в Добруше производство хотели запустить к концу 2015 года. После долгой паузы в правительстве заявили об ошибке китайского подрядчика: проложенный им кабель (длиной в сотни километров) не соответствовал требованиям безопасности для химических производств.

В мае нынешнего года появилась новость, что китайский кабель будет «частично» заменен и завод заработает к 1 ноября. Но пока верится в это с трудом.

«БелДжи»

Запустить в Беларуси широкое производство легковых автомобилей – давняя мечта Лукашенко. Попыток предпринималось несколько, но самой масштабной обещает быть белорусско-китайское СЗАО «БелДжи» по выпуску автомобилей Geely.

Первая машина была собрана еще в 2013 году, но только весной 2015-го начали, наконец, строить завод полного цикла. Для чего взяли китайский кредит в $158,7 млн (общая стоимость проекта значительно выше).

Поначалу сообщалось, что новый завод может заработать в конце 2016-го. Затем вице-премьер Владимир Семашко заявил, что запуск перенесен на первый квартал нынешнего года. После первый замминистра промышленности Геннадий Свидерский уверял: «Я думаю, к 1 июля мы увидим работающий завод, а не только уже построенные корпуса».

Но на дворе уже почти середина лета, а производство так и не открыто. Судя по всему, вновь виноваты китайские партнеры.

Эти три завода представляют далеко не полный список «модернизируемых» и строящихся предприятий, где наблюдаются серьезнейшие проблемы. Можно вспомнить хотя бы, что чуть более месяца назад белорусам сообщили: на затянувшуюся модернизацию «Нафтана» и Мозырского НПЗ направят еще $1,2 млрд.

Но провалы на этих трех предприятиях показательны тем, что с согласия Лукашенко на них доверились китайским инвесторам. Вероятно, осознавая свою ответственность, он теперь в бессилии кусает локти.

Александр Тавлуй, udf.by