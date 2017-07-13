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По запросу МВД и КГБ «подозрительных» граждан заставят отчитываться о доходах

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  • 13.07.2017, 16:00
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Фото: «Еврорадио»

Такое постановление принял Совет министров РБ.

Совет министров Беларуси утвердил положение об осуществлении контроля в сфере декларирования физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов.

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением № 516, которое вступит в силу 15 июля.

Согласно новой редакции закона налоговый орган может потребовать декларацию, если имеет информацию о превышении стоимости имущества, принадлежащего физическим лицам, и расходов над доходами, полученными из законных источников, не менее чем на 250 базовых величин (5750 рублей, или около 3000 долларов в эквиваленте).

Основанием может быть запрос органов КГК, МВД, КГБ, прокуратуры и Следственного комитета.

Требование о предоставлении декларации составляется в письменной форме в двух экземплярах. Первый экземпляр вручается адресату под роспись или направляется по почте заказным письмом. Другой хранится в налоговом органе.

Если физическое лицо не может подать декларацию в срок, определенный законом, представление декларации может быть перенесено решением министра по налогам и сборам, его заместителей, начальников инспекций. Причины - временная нетрудоспособность, нахождение за пределами Беларуси или другое. Отсрочка не может превышать более трех месяцев с момента получения соответствующего требования.


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