Как брестские пенсионеры собирают камни за мешок картошки 3 14.07.2017, 14:11

Фото: tut.by

Жители Бреста вынуждены зарабатывать на старость тяжелым физическим трудом.

Лето – это не только время фруктов, овощей и ягод, но и сезон полевых работ: посадки, прополки, сбора урожая. В этот период у брестчан и жителей области возникает возможность заработать небольшую копейку, запастись овощами и фруктами. Но за эту возможность чаще ухватываются пенсионеры, нежели молодежь, пишет «Вечерний Брест».

Сегодня – убирать камни, завтра – полоть свеклу

Елена Николаевна трудится на сельхозработах уже 10 лет. В районе восьми утра за ней приезжает автобус, который везет работников на сельскохозяйственное предприятие, а назад привозит в шесть вечера. Весной женщина убирала камни с полей, а сейчас пропалывает свеклу. Это ее основной способ заработка.

- Деньги легко не достаются. Бывает, приходишь домой – и руки просто отваливаются. Я, к тому же, бригадир. Так что приходится брать на себя ответственность, решать разные вопросы, - рассказывает женщина.

Различные сельхозработы начинаются с конца марта. В этот период как раз требуются желающие убирать камни с полей. А затем ищут работников для прополки, сбора овощей (огурцов, капусты, моркови), переборки урожая (например, сортировки картошки). Во всех сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах предлагается единая тарификация оплаты. За день трудов в поле можно заработать от 10 до 15 рублей. А вот к вариантам расчета на каждом предприятии подходят по-разному. Кто-то выдает зарплату по пятницам, то есть высчитывает денежное вознаграждение за пять отработанных дней. Некоторые директора сельхозпредприятий или фермеры предпочитают расплачиваться ежедневно. В любом случае оплата идет по факту отработки. И это дает свободу работникам, которые могут неделю поработать, взять «отгул» на несколько дней – и снова влиться в ряды земледельцев. Но такой вольный график не очень приветствуется у работодателей.

Молодежь не знает, как полоть грядки

- Каждый день на сельхозработы мы отправляем человек 40-50. Если деятельность касается уборки камней или прополки, тогда работодатели платят деньгами. А вот во время сбора урожая или его сортировки – расплачиваются продуктами. Например, за день работы можно получить мешок картошки, сетку лука или моркови. Исходя из этого, люди меняются на видах работы. Неделю, например, собирают морковь, а следующую – капусту, – рассказали в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Как показывает практика, заработать деньги в поле предпочитают в основном люди 40-50 лет или пенсионеры.

Как трудоустроиться на сельхозработы?

Информация по вакансиям стекается в управление по труду горисполкома. Но чтобы этой информацией владеть или быть в числе тех, кто может претендовать на эти сельхозработы, необходимо предварительно стать на учет безработных или нуждающихся в помощи в трудоустройстве. Тогда при появлении заявок от сельхозпредприятий или фермеров будет формироваться бригада. Но такие вакансии сейчас возникают не так уж и часто.

Также некоторые фермеры предпочитают самостоятельно искать работников и расклеивают рекламу на досках объявлений, в маршрутках или в том же управлении по труду.