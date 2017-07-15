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Лучшие кадры с первого дня фестиваля «Басовішча-2017»

  • 15.07.2017, 17:59
  • 4,197
Фото: charter97.org

Под Белостоком стартовал фестиваль музыки молодой Беларуси.

Впервые «Басовішча» было проведено в 1990 году. С течением времени праздник стал одной из главных площадок белорусскоязычной музыки. С 1992 по 2009 год проводился конкурс молодых групп, среди победителей которого Znich, Zet,: B: N :, Mauzer и другие.

Открывали фестиваль группы BarRokka, Leibonik, SnopSnoŭ и Teleport.

В первый день выступали белорусские группы The Superbullz, Re1ikt, Ilo & Friends, .K, «Нагуаль» и сербы Neozbiljni Pesimisti.

Хедлайнером первого дня стали брестские панки «Дай дарогу!», которые впервые выступили в Городке.

Корреспондент Сharter97.org предоставил фоторепортаж с места проведения фестиваля:


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