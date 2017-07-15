Лучшие кадры с первого дня фестиваля «Басовішча-2017»
- 15.07.2017, 17:59
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Под Белостоком стартовал фестиваль музыки молодой Беларуси.
Впервые «Басовішча» было проведено в 1990 году. С течением времени праздник стал одной из главных площадок белорусскоязычной музыки. С 1992 по 2009 год проводился конкурс молодых групп, среди победителей которого Znich, Zet,: B: N :, Mauzer и другие.
Открывали фестиваль группы BarRokka, Leibonik, SnopSnoŭ и Teleport.
В первый день выступали белорусские группы The Superbullz, Re1ikt, Ilo & Friends, .K, «Нагуаль» и сербы Neozbiljni Pesimisti.
Хедлайнером первого дня стали брестские панки «Дай дарогу!», которые впервые выступили в Городке.
Корреспондент Сharter97.org предоставил фоторепортаж с места проведения фестиваля: