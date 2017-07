Вокалистка из Беларуси выиграла Гран-при конкурса в Италии 16.07.2017, 18:09

Анна Микитич победила на конкурсе вокального и инструментального мастерства «Крылья талантов» в городе Римини.

Белоруска Анна Микитич победила на конкурсе вокального и инструментального мастерства «Крылья талантов» в городе Римини (Италия), который стал частью международного фестиваля детей и молодежи «Регата талантов». Об этом БелТА сообщили педагоги исполнительницы Константин Драпезо и Александра Кирсанова, участники известного белорусского дуэта Александра и Константин, первые представители Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение».

Музыканты были приглашены в качестве хэдлайнеров фестиваля с сольным выступлением. Вместе с артистами в Италию приехали и их воспитанники для участия в конкурсе. Анна Микитич из города Ивацевичи стала обладателем Гран-при конкурса вокалистов.

Анна Микитич познакомилась с Александрой и Константином на республиканском конкурсе «Новые имена Беларуси», организованном Федерацией профсоюзов Беларуси в 2016 году. Музыканты стали кураторами и продюсерами Анны. Юная исполнительница считает участие в конкурсе в Италии прекрасной возможностью показать свои вокальные данные за пределами родной страны. Ее исполнение песни I will always love you из репертуара Уитни Хьюстон международное жюри оценило столь высоко, присудив главную награду творческого состязания.

А учащиеся Сеницкой средней школы имени Я.Купалы Полина Карницкая и Анастасия Кравченко разделили второе место.

Кроме того, в инструментальном жанре первое место досталось ученику гимназии №16 Минска Максиму Захаринскому, а второе - группе «Леденцы» в составе Алисы и Елизаветы Носик из Сеницкой средней школы.

Дети уже несколько лет занимаются у звездных педагогов. Для некоторых из них это было первое выступление на международной сцене, другие уже становились победителями различных конкурсов.

В хореографическом жанре Беларусь представил заслуженный любительский коллектив ансамбль танца «Дружба» из города Гомеля, который также был удостоен высоких наград.

Гала-концерт и награждение лауреатов проходило на большой сцене под открытым небом в стенах старинного замка XV века Кастель Сисмондо. Итальянские слушатели с большим теплом и вниманием принимали белорусских исполнителей.

Международный фестиваль «Регата талантов» за 5 лет его проведения принял участников из девяти стран мира.