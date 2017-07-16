закрыть
16 июля 2017, воскресенье, 20:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Вокалистка из Беларуси выиграла Гран-при конкурса в Италии

  • 16.07.2017, 18:09
  • 10,146
Анна Микитич

Анна Микитич победила на конкурсе вокального и инструментального мастерства «Крылья талантов» в городе Римини.

Белоруска Анна Микитич победила на конкурсе вокального и инструментального мастерства «Крылья талантов» в городе Римини (Италия), который стал частью международного фестиваля детей и молодежи «Регата талантов». Об этом БелТА сообщили педагоги исполнительницы Константин Драпезо и Александра Кирсанова, участники известного белорусского дуэта Александра и Константин, первые представители Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение».

Музыканты были приглашены в качестве хэдлайнеров фестиваля с сольным выступлением. Вместе с артистами в Италию приехали и их воспитанники для участия в конкурсе. Анна Микитич из города Ивацевичи стала обладателем Гран-при конкурса вокалистов.

Анна Микитич познакомилась с Александрой и Константином на республиканском конкурсе «Новые имена Беларуси», организованном Федерацией профсоюзов Беларуси в 2016 году. Музыканты стали кураторами и продюсерами Анны. Юная исполнительница считает участие в конкурсе в Италии прекрасной возможностью показать свои вокальные данные за пределами родной страны. Ее исполнение песни I will always love you из репертуара Уитни Хьюстон международное жюри оценило столь высоко, присудив главную награду творческого состязания.

А учащиеся Сеницкой средней школы имени Я.Купалы Полина Карницкая и Анастасия Кравченко разделили второе место.

Кроме того, в инструментальном жанре первое место досталось ученику гимназии №16 Минска Максиму Захаринскому, а второе - группе «Леденцы» в составе Алисы и Елизаветы Носик из Сеницкой средней школы.

Дети уже несколько лет занимаются у звездных педагогов. Для некоторых из них это было первое выступление на международной сцене, другие уже становились победителями различных конкурсов.

В хореографическом жанре Беларусь представил заслуженный любительский коллектив ансамбль танца «Дружба» из города Гомеля, который также был удостоен высоких наград.

Гала-концерт и награждение лауреатов проходило на большой сцене под открытым небом в стенах старинного замка XV века Кастель Сисмондо. Итальянские слушатели с большим теплом и вниманием принимали белорусских исполнителей.

Международный фестиваль «Регата талантов» за 5 лет его проведения принял участников из девяти стран мира.


Мнение

Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова


Интервью

Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»