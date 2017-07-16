Кобзон набросился на журналистов из-за вопроса о свадьбе дочери судьи за $2 миллиона 29 16.07.2017, 19:06

6,991

Иосиф Кобзон

«Герой ДНР» выступил на свадьбе дочери судьи в Краснодаре.

Депутат Госдумы России выступил с резкой критикой в адрес журналистов в ответ на вопрос о своем выступлении на свадьбе дочери судьи в Краснодаре, которое «закатили» за два миллиона долларов.

По словам известного эстрадного певца и народного избранника, вмешиваться в дела семьи – это хамство, сообщает «Говорит Москва».

«Какое вам дело до свадьбы? А вы не хотите узнать, простыня была на утро с красными пятнами или нет? Что за хамство вообще такое, вмешиваться в семью! Какой резонанс? Дурная история, дурные журналисты, которые только и ищут дерьмо всякое и гадости», - заявил Кобзон.