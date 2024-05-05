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Залужный показал мастер-класс по стрельбе из Glock 17

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  • 5.05.2024, 9:03
  • 6,068
Залужный показал мастер-класс по стрельбе из Glock 17
Валерий Залужный

Бывшему главкому ВСУ удалось попасть в маленький предмет с большого расстояния.

Украинский генерал, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который проходит стажировку в МИД после назначения на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, также тренируется в тире. О своих успехах военный-дипломат «доложил» в Telegram.

На фото, которое Валерий Залужный выложил в мессенджере, он держит на ладони разбитую от выстрела гильзу.

Также он похвастался, что попал в цель с 25 метров, стреляя из австрийского армейского пистолета Glock 17.

«Есть еще порох в пороховницах», — отметил экс-главнокомандующий.

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