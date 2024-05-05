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В Минске мальчик сломал позвоночник в батутном парке

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  • 5.05.2024, 9:00
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В Минске мальчик сломал позвоночник в батутном парке

Родители пошли в суд, но не смогли добиться компенсации.

Девятилетний минчанин Мирослав сломал позвоночник в столичном батутном парке Hero Park, когда отмечал там день рождения. Родители пошли в суд, однако не смогли добиться возмещения от администрации парка развлечений. Между тем медик РНПЦ травматологии и ортопедии рассказал ОНТ, что это не первый случай.

Мальчик пришел в батутный парк Hero Park на проспекте Дзержинского отмечать день рождения и во время прыжка с высоту в поролоновую яму повредил спину. При этом именинник находился под присмотром родителей.

По словам его мамы Анастасии, после прыжка она сразу заметила, что с сыном что-то не так — «он побелел, а губы посинели». Она же помогла Мирославу выбраться из батута, в то время как персонал не придал особого значения инциденту.

Дети прыгают на батутах в Hero Park. Иллюстративное фото

После того как семья вернулась домой, мальчик поначалу не жаловался на спину, однако впоследствии МРТ показала у него компрессионный перелом позвонка грудной клетки.

Поскольку родители перед сеансом ставят подпись о своей ответственности за ребенка, судебное разбирательство закончилось не в пользу семьи. Кроме того, персонал парка рассказал, что все горки и батуты регулярно проходят техобслуживание, а за детьми на арене следят тренеры и предупреждают о том, что нельзя прыгать с большой высоты.

Вместе с тем, как выяснилось, инструкторы не всегда могут уследить за всеми посетителями: пока журналисты ОНТ снимали сюжет на арене, сразу несколько детей выполнили запрещенные приемы — напримеры, прыгали с запрещенной высоты в 5 метров или с одного батута на другой. Однако на это никто из сотрудников парка не отреагировал.

Травматолог-ортопед РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич сообщил, что дети и подростки особенно часто получают на батуте травмы, в том числе конечностей и поясничного отдела позвоночника.

— Практически каждый третий ребенок из батутного центра приезжает к нам с той или иной степенью повреждения позвоночника, — рассказал медик.

Напомним, случай с Мирославом — не первый в Hero Park. Два года назад родители 9-летняя минчанки Айлы также заявили, что их дочь получила травму позвоночника после прыжка в яму с поролоном в этом же батутном центре. Они потребовали компенсировать вред, причиненный ребенку, и обратились в Следственный комитет.

Однако в администрации парка заявили, что арена успешно прошла всевозможные проверки и полностью отвечает положенным регламентам. Там утверждали, что удариться в яме с поролоном о что-то твердое невозможно даже гораздо более тяжелому человеку, чем девятилетняя девочка, и допустили, что травма получена не у них.

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