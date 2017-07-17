Россия не пустила мэра японского города Немуро на Курильские острова 3 17.07.2017, 9:30

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Причиной отказа стали санкции Японии против РФ из-за ее агрессии в Украине.

Россия отказала в доступе на южные Курильские острова мэру японского города Немуро Сюнсуке Хасегаве, сообщает The Japan Times (перевод - «Гордон») со ссылкой на источники.

Причиной отказа стало то, что Япония ввела санкции против РФ из-за ее агрессии на территории Украины, и в качестве ответных мер Россия отказала японскому мэру в посещении Курильских островов.

По словам собеседников агентства, Хасегава планировал принять участие в работе делегации в начале июля, но был уведомлен российским МИД за день до вылета, что не сможет участвовать.

Официально российский МИД не назвал причины, по которым мэр Хасегава не может быть членом делегации, при этом высокопоставленный японский чиновник заявил агентству, что "мэр Хасегава подвергся акту наказания".

В марте 2014 года Токио в связи с ситуацией в Украине приостановил консультации с Москвой о смягчении визового режима. Позднее Япония объявила, что не будет выдавать визы 23 россиянам, среди которых государственные деятели. В ответ на это послу Японии в Москве был вручен список граждан его страны, для которых въезд в РФ теперь закрыт. Перечень этих лиц опубликован не был.

В ноябре 2016 года Россия разместила на островах Итуруп и Кунашир ракетные комплексы “Бастион” и ”Бал”. Тогда Япония также выразила свой протест, а премьер-министр страны Синдзо Абэ в очередной раз заявил, что южные Курильские острова – японская территория.

Принадлежность четырех южных островов Курильской гряды Япония оспаривает с момента окончания Второй мировой войны, когда они перешли СССР, и называет их своими северными территориями. Из-за этого спора между Россией и Японией до сих пор не подписан послевоенный мирный договор.