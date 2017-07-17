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В Дамаске обстреляли посольство России в Сирии

  • 17.07.2017, 11:30
Фото: EPA

Ни одна из сторон конфликта в Сирии не взяла на себя ответственность за обстрел.

Район Дамаска, где расположено посольство России, попал под обстрел 16 июля. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сирийское информагентство SANA, подконтрольное силам диктатора Башара Асада, пишет liga.net.

По этим данным, один из снарядов попал в комплекс зданий дипломатического представительства, нанеся ущерб, еще один разорвался рядом с посольством.

По данным SANA, семь человек были травмированы в результате обстрела в жилом районе недалеко от места расположения посольства РФ.

Ни одна из сторон конфликта в Сирии не взяла на себя ответственность за обстрел.

Повстанцы, которые борются с поддерживаемым Москвой режимом Асада, ранее уже целились в посольство РФ.


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