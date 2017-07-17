Жительница Жлобина стала «Мировой королевой красоты» 1 17.07.2017, 16:56

Екатерина Гудкова победила на международном конкурсе красоты в Сеуле.

«Мисс Жлобин-2016» Екатерина Гудкова победила на международном конкурсе красоты в Южной Корее, пишет babruysk.by.

Более 30 стран мира приняло участие в конкурсе, который проходит в Южной Корее в третий раз.

Девушки продемонстрировали свою грацию в купальниках, вышли на подиум в национальных костюмах и вечерних платьях. Борьба была напряженной.

Официальный информационный ресурс конкурса в сети сообщает, что 21-летняя студентка и преподаватель в Школе моделей из Беларуси смогла победить ближайших конкуренток из Финляндии и Венесуэлы. Корону победительнице вручила королева прошлого года Виктория Цветанова из Болгарии.

«Последние минуты конкурса были действительно захватывающими. Мы не знали, кто возьмет титул, и просто пожелали друг другу удачи. Я была очень взволнована, когда услышала, что моя страна Беларусь стала победителем», – поделилась впечатлениями на пресс-конференции Екатерина Гудкова.

Справка: World Beauty Queen – международный конкурс, основанный в 2015-м году в Южной Корее. Его целью является объединение международных послов красоты и продвижение страны организатора, как международного феномена в индустрии красоты.