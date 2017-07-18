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В России проверят воздействие спиннеров на детское здоровье

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  • 18.07.2017, 13:19
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Фото: panthermedia/vostock-photo

Ведомство также посоветовало родителям следить за тем, чтобы дети не проглотили эту игрушку.

Роспотребнадзор проверит, как спиннеры могут повлиять на здоровье детей, сообщила во вторник пресс-служба ведомства, передает «Интерфакс».

"В последнее время в России отмечается агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров. Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия", - сообщили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре рекомендовали родителям не приобретать спиннеры с рук. Кроме того, в ведомстве дали совет следить за тем, чтобы дети случайно не проглотили мелкие детали этой игрушки, например "часовые" батарейки и светящиеся элементы

Спиннер - прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска достаточно лёгкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления, и размещённый по центру подшипник.

Напомним, в Беларуси сделали квадратный спиннер из дерева.


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