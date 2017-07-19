10 хитростей, которые значительно облегчат жизнь владельцам смартфонов 19.07.2017, 13:55

Как использовать смартфон или планшет максимально эффективно.

Современная техника значительно облегчает нашу повседневную жизнь. С помощью смартфона мы можем не только общаться, но еще и следить за своим здоровьем, обучаться новому и даже оплачивать товары и услуги.

Adme.ru собрал 10 самых полезных хитростей, которые помогут использовать ваш смартфон или планшет максимально эффективно.

Используйте режим чтения в браузере

Если вы любите читать длинные статьи в браузере смартфона, используйте режим чтения. Эта функция есть у большинства современных телефонов. Такой режим отключает рекламу, спам и прочие отвлекающие вещи и оставляет только полезный контент, например текст статьи с фото.

Включайте ночной режим перед сном

Многие люди любят использовать свой смартфон перед сном, чтобы почитать книгу, посмотреть новости или полистать ленту в социальных сетях. Однако известно, что экран телефона в большом количестве излучает синий цвет, который мешает нормально и быстро заснуть.

Если вы не можете отказаться от вечернего ритуала и отложить смартфон совсем, минимизируйте количество синего цвета. «Перекрасить» экран в спокойные оттенки поможет специальное приложение или функция «ночной режим», которая есть в некоторых телефонах.

Переводите слова прямо в тексте

Несмотря на большое количество самых разных онлайн-словарей, если в длинном тексте вы встретите много неизвестных слов, на их перевод уйдет слишком много времени. Чтобы быстрее читать на иностранном языке и понимать смысл книги или статьи, используйте переводчик, который показывает перевод слова прямо в тексте.

Используйте облачные сервисы для хранения фотографий

Фотографии занимают на смартфоне слишком много места? Используйте сервисы, которые автоматически сохраняют отснятое в надежном месте — облаке — даже без ограничений по количеству фотографий. Синхронизируйте снимки со всех ваших устройств — телефона, планшета, ноутбука ― и храните весь фотоконтент в одном месте.

Если с телефоном что-то случится, вы не потеряете доступ к фотогалерее и сможете с легкостью восстановить все свои любимые снимки. Приятный бонус: облако позволяет просто и быстро делиться фотографиями с друзьями даже при медленном мобильном интернете.

Заранее узнавайте, когда приедет транспорт

Чтобы не стоять зимой на морозе, а летом на жаре в ожидании нужного вам транспорта, используйте специальное приложение, которое показывает на карте, где находится ближайший автобус, трамвай или троллейбус и через сколько он будет на вашей остановке. Так вы сможете правильно спланировать свое время.

Используйте ваш гаджет в качестве Wi-Fi-модема

Практически на любом современном планшете, телефоне или ноутбуке можно включить режим, при котором с вашего устройства будет раздаваться Wi-Fi. Таким образом вы сможете воспользоваться мобильным интернетом на ноутбуке или планшете, если срочно потребуется проверить почту или оформить заказ в интернет-магазине.

Измеряйте свою активность

Для людей, которые следят за своим здоровьем и стараются вести активный образ жизни, окажется полезным приложение, которое измеряет активность в течение дня. Вы можете ставить цели на день, постепенно увеличивая нагрузку. Многие приложения измеряют не только количество шагов и пройденное расстояние, но еще и израсходованные калории.

Просыпайтесь правильно

Для многих людей утреннее пробуждение — настоящая пытка. Целый день чувствуется разбитость и усталость, даже если часов сна было достаточно. Все потому, что легкое и быстрое пробуждение возможно только в быстрой фазе сна. Специальное приложение сможет отслеживать фазы сна по частоте вашего дыхания и будить вас только в ближайшую к установленному вами времени фазу быстрого сна.

Заряжайте телефон в авиарежиме

Если вам нужно срочно выходить, а аккумулятор на телефоне разрядился, переведите телефон в авиарежим и поставьте на зарядку. Так телефон будет заряжаться намного быстрее.

Забудьте про переполненный кошелек

Если вам надоело носить с собой раздутый от пластиковых карт лояльности кошелек или специальный картхолдер, используйте приложение «Кошелёк». С ним вы сможете перенести в телефон все свои пластиковые карточки, а также в один клик выпустить новые скидочные карты интересных вам магазинов. Так они всегда будут у вас под рукой, а вам при этом не понадобится ничего, кроме вашего телефона. С вами всегда будет цифровой аналог вашего кошелька, который гораздо удобнее обычного.