закрыть
19 июля 2017, среда, 14:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

10 хитростей, которые значительно облегчат жизнь владельцам смартфонов

  • 19.07.2017, 13:55

Как использовать смартфон или планшет максимально эффективно.

Современная техника значительно облегчает нашу повседневную жизнь. С помощью смартфона мы можем не только общаться, но еще и следить за своим здоровьем, обучаться новому и даже оплачивать товары и услуги.

Adme.ru собрал 10 самых полезных хитростей, которые помогут использовать ваш смартфон или планшет максимально эффективно.

Используйте режим чтения в браузере

Если вы любите читать длинные статьи в браузере смартфона, используйте режим чтения. Эта функция есть у большинства современных телефонов. Такой режим отключает рекламу, спам и прочие отвлекающие вещи и оставляет только полезный контент, например текст статьи с фото.

Включайте ночной режим перед сном

Многие люди любят использовать свой смартфон перед сном, чтобы почитать книгу, посмотреть новости или полистать ленту в социальных сетях. Однако известно, что экран телефона в большом количестве излучает синий цвет, который мешает нормально и быстро заснуть.

Если вы не можете отказаться от вечернего ритуала и отложить смартфон совсем, минимизируйте количество синего цвета. «Перекрасить» экран в спокойные оттенки поможет специальное приложение или функция «ночной режим», которая есть в некоторых телефонах.

Переводите слова прямо в тексте

Несмотря на большое количество самых разных онлайн-словарей, если в длинном тексте вы встретите много неизвестных слов, на их перевод уйдет слишком много времени. Чтобы быстрее читать на иностранном языке и понимать смысл книги или статьи, используйте переводчик, который показывает перевод слова прямо в тексте.

Используйте облачные сервисы для хранения фотографий

Фотографии занимают на смартфоне слишком много места? Используйте сервисы, которые автоматически сохраняют отснятое в надежном месте — облаке — даже без ограничений по количеству фотографий. Синхронизируйте снимки со всех ваших устройств — телефона, планшета, ноутбука ― и храните весь фотоконтент в одном месте.

Если с телефоном что-то случится, вы не потеряете доступ к фотогалерее и сможете с легкостью восстановить все свои любимые снимки. Приятный бонус: облако позволяет просто и быстро делиться фотографиями с друзьями даже при медленном мобильном интернете.

Заранее узнавайте, когда приедет транспорт

Чтобы не стоять зимой на морозе, а летом на жаре в ожидании нужного вам транспорта, используйте специальное приложение, которое показывает на карте, где находится ближайший автобус, трамвай или троллейбус и через сколько он будет на вашей остановке. Так вы сможете правильно спланировать свое время.

Используйте ваш гаджет в качестве Wi-Fi-модема

Практически на любом современном планшете, телефоне или ноутбуке можно включить режим, при котором с вашего устройства будет раздаваться Wi-Fi. Таким образом вы сможете воспользоваться мобильным интернетом на ноутбуке или планшете, если срочно потребуется проверить почту или оформить заказ в интернет-магазине.

Измеряйте свою активность

Для людей, которые следят за своим здоровьем и стараются вести активный образ жизни, окажется полезным приложение, которое измеряет активность в течение дня. Вы можете ставить цели на день, постепенно увеличивая нагрузку. Многие приложения измеряют не только количество шагов и пройденное расстояние, но еще и израсходованные калории.

Просыпайтесь правильно

Для многих людей утреннее пробуждение — настоящая пытка. Целый день чувствуется разбитость и усталость, даже если часов сна было достаточно. Все потому, что легкое и быстрое пробуждение возможно только в быстрой фазе сна. Специальное приложение сможет отслеживать фазы сна по частоте вашего дыхания и будить вас только в ближайшую к установленному вами времени фазу быстрого сна.

Заряжайте телефон в авиарежиме

Если вам нужно срочно выходить, а аккумулятор на телефоне разрядился, переведите телефон в авиарежим и поставьте на зарядку. Так телефон будет заряжаться намного быстрее.

Забудьте про переполненный кошелек

Если вам надоело носить с собой раздутый от пластиковых карт лояльности кошелек или специальный картхолдер, используйте приложение «Кошелёк». С ним вы сможете перенести в телефон все свои пластиковые карточки, а также в один клик выпустить новые скидочные карты интересных вам магазинов. Так они всегда будут у вас под рукой, а вам при этом не понадобится ничего, кроме вашего телефона. С вами всегда будет цифровой аналог вашего кошелька, который гораздо удобнее обычного.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два