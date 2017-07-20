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Короли и шуты

  • 20.07.2017, 9:41

Иначе обстоят дела в странах восходящих скреп и процветающих клюшек.

В июне 1965 года британская королева Елизавета II подписала указ о вручении членам группы The Beatles Орденов Британской Империи - «за вклад в развитие британской культуры и ее популяризацию по всему миру». Этот орден был учрежден королем Георгом V в 1917г., чтобы почтить тех, кто служил стране в небоевых ипостасях во время Первой мировой войны, пишет «Белгазета».

Еще никогда поп-музыканты не удостаивались столь престижной госнаграды. Казалось бы, прыгай от радости до потолка! Однако битлы поначалу хотели отказаться от ордена и лишь после долгих размышлений решили все-таки принять его - в немалой степени для того, чтобы «проучить старшее поколение». На самой церемонии вручения парни постоянно смеялись и вели себя эпатажно.

Кстати, это был не первый раз, когда квартет встретился с королевой Елизаветой II. Их первая встреча произошла в 1963г. на выступлении в «Королевском варьете». Чувствуя присутствие монаршей особы, публика вела себя скованно и даже аплодировала с оглядкой на королевскую ложу. Заметив это, Джон Леннон крикнул в зал после исполнения одной из песен: «Публика на дешевых местах, не стесняйтесь, хлопайте! А остальные тоже присоединяйтесь - трясите своими драгоценностями!». Королева, кстати, нисколько не обиделась на шутника и даже подарила ему дорогое кольцо.

Кому-то такое поведение может показаться странным, но на самом деле оно вполне естественно и логично: если ты знаешь себе цену и понимаешь, что достоин награды, тебе нет надобности заискивать и лебезить перед сильными мира сего. А уж британцы цену себе знают.

Иначе обстоят дела в странах восходящих скреп и процветающих клюшек, где поговорки вроде «без бумажки ты - букашка» довольно точно передают самоощущение большинства граждан. На прошлой неделе в Витебске во время «Славянского базара» белорусский руководитель вручил статуэтку девушки с венком народной артистке Грузии и России Тамаре Гвердцители - в этом году она стала лауреатом специальной президентской награды «Через искусство - к миру и взаимопониманию».

Награда, в общем, не самая престижная, далеко не Орден Британской Империи, казалось бы, прими, кивни в знак благодарности и на этом точка. Но нет, певица рассыпалась щедрыми славословиями в адрес белорусского батьки: «Вы являетесь гарантом мира и взаимопонимания… Я вам всем благодарна. Александр Григорьевич, спасибо! Судьба мне подарила любовь белорусского народа, и эта любовь взаимна. Я вас люблю, спасибо большое за оказанную честь».

Другую певицу - 44-летнюю Наташу Королёву - вообще ничем не наградили. Тем не менее, исполнив свой «бородатый» хит про желтые тюльпаны, она с чувством похвалила «мудрость» Лукашенко и поклонилась ему. Что ж, возможно, для «звезд», чей зенит давно в прошлом, уже само приглашение на фестиваль является высокой наградой.

Кстати, забавный конфуз произошел на сцене с российской певицей Славой: она пару раз наступила на подол своего платья и едва не порвала шлейку. Платье заметно съехало, и певице пришлось допевать свой хит «Одиночество», постоянно его поправляя. «Чуть президентам сиськи не показала!» - смеялась она потом за кулисами. Но, право, лучше уж сиськи, чем фонтан лести.


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