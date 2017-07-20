Белорусский велоспортсмен выиграл золотую медаль молодежного ЧЕ 20.07.2017, 9:53

Белорус Евгений Королек выиграл золотую медаль чемпионата Европы среди юниоров и молодежи (U-23) по велоспорту на треке.

Турнир проходит в Португалии, сообщает БелТА.

В одном из видов трековых гонок - скретче (массовый старт на 15 км) Евгений Королек занял первое место, опередив датчанина Никласа Ларсена, занявшего второе место и россиянина Максима Пискунова, завершившего гонку третьим.

Для белорусской команды - это первая награда на континентальном первенстве в Португалии.

Евгений Королек, выступающий также за велокоманду "Минск", хорошо известен специалистам как сильный шоссейный гонщик. В начале июля он стал победителем "Гран-при Минска". Гонка прошла по проспекту Победителей и финишировала у Дворца спорта.