закрыть
20 июля 2017, четверг, 9:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусский велоспортсмен выиграл золотую медаль молодежного ЧЕ

  • 20.07.2017, 9:53

Белорус Евгений Королек выиграл золотую медаль чемпионата Европы среди юниоров и молодежи (U-23) по велоспорту на треке.

Турнир проходит в Португалии, сообщает БелТА.

В одном из видов трековых гонок - скретче (массовый старт на 15 км) Евгений Королек занял первое место, опередив датчанина Никласа Ларсена, занявшего второе место и россиянина Максима Пискунова, завершившего гонку третьим.

Для белорусской команды - это первая награда на континентальном первенстве в Португалии.

Евгений Королек, выступающий также за велокоманду "Минск", хорошо известен специалистам как сильный шоссейный гонщик. В начале июля он стал победителем "Гран-при Минска". Гонка прошла по проспекту Победителей и финишировала у Дворца спорта.


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два