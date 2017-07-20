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«Не захотели, чтобы я рассказал все как есть»

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  • 20.07.2017, 19:33
Михаил Мясникович

Как житель Ляховичей пытался попасть на прием к Мясниковичу.

Председатель «Совета республики» Михаил Мясникович 20 июля проводил в Ляховичах прием граждан. Задать свои вопросы чиновнику смогли не все желающие. Среди них – местный житель Владимир Пешкур, который надеялся на помощь Мясниковича в решении своей проблемы, но не смог даже записаться на прием, пишет intex-press.by.

59-летний Владимир Пешкур, житель Ляховичей, обратился в редакцию издания, чтобы рассказать, как ему – простому человеку, уже несколько лет не удается достучаться до властей со своей проблемой. Он не первый год пытается решить вопрос о своей пенсии и стаже работы. Владимир рассказывает, что больше 31 года проработал мастером в УПК, и надеялся на досрочную пенсию. Но, по его словам, из-за неправильной записи в трудовой книжке раньше уйти на пенсию ему не удалось , а по достижению общепринятого пенсионного возраста (в его случае – 61 год), мужчина сможет рассчитывать лишь на небольшую пенсию, а не на ту, на которую он рассчитывал. Обращения в различные инстанции (суд, федерацию профсоюзов и другие) и к депутатам Владимиру не помогли.

В субботу, 15 июля, из местной газеты он узнал, что 20 июля в Ляховичи приезжает председатель «Совета республики» Михаил Мясникович и будет проводить в райисполкоме прием граждан. У Владимира появилась надежда, что наконец-то решением его вопроса займутся, и во вторник, 18 июля, он позвонил по указанному в газете номеру телефона, чтобы записаться на прием.

– Когда я представился, мне сказали, что запись закончилась, – рассказывает он. – Они меня знают, и, видимо, просто не захотели, чтобы я рассказал все как есть – как простому человеку невозможно отстоять свои права, доказать что-то.

20 июля, когда Михаил Мясникович приехал в Ляховичи, Владимир Пешкур все-таки решил подойти к зданию райисполкома с надеждой на то, что встретиться с председателем «Совета республики» у него все-таки получится.

– Но я даже не попал в здание райисполкома, где Мясникович проводил прием, – рассказывает мужчина. – Подошел к входу, смотрю: милиция уводит дедка, который тоже хотел что-то спросить у председателя «Совета республики». Я и остановился, мне только проблем с милицией не хватало.

«Для приема и трех дней бы не хватило»

В Ляховичской райисполкоме сказали, что Владимира Пешкура не записали на прием к Михаилу Мясниковичу, потому что желающих задать ему вопросы было очень много, а время приема было ограничено.

– Запись началась в понедельник, и за три часа записалось больше 15 человек, а Михаил Мясникович к нам приезжал только на один час, – рассказали в Ляховичском райисполкоме. – Если бы мы записывали всех желающих, наверное, для приема и трех дней не хватило бы.

В райисполкоме сказали, что на прием к Михаилу Мясниковичу пришли не все записавшиеся, а 7-8 человек – у остальных «вопросы разрешились до приезда» председателя «Совета республики».

По информации же БелТА на прием к Мясниковичу пришли только пять человек. Причем, Михаил Мясникович, отвечая на вопрос об эффективности личных приемов граждан заявил, что местные органы власти должны работать более ответственно.

– С одной стороны, чтобы принимать правильные управленческие решения, надо знать ситуацию непосредственно из первых уст. Но в то же время я посмотрел запись ко мне на прием и считаю, что практически все эти вопросы можно решить на местном уровне. Некоторые руководители не принимают решения, боятся брать на себя ответственность. Из-за этого люди ходят по кругу либо вынуждены обращаться в вышестоящие органы. Все-таки кадры на местах должны работать более активно, ответственно, – цитирует Михаила Мясниковича БелТА.

Владимир Пешкур уже не верит в то, что простому человеку можно достучаться до властей.

– Обычным людям пытаться что-то доказать, отстоять свои права бесполезно, – говорит он. – Обманут и даже слушать не станут. А потом говорят, что власть для народа.


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