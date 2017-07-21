Какие фрукты и овощи полезней для здоровья: имеет ли значение цвет 21.07.2017, 8:54

3,057

Насколько красный помидор полезнее зеленого огурца? Или абрикос – сливы?

Имеет ли вообще цвет плодов значение. Медики говорят, что имеет, поскольку в овощах и фруктах различного цвета содержатся разные полезные вещества. Например, фрукты и овощи зеленого цвета насыщены не только витаминами, но и кальцием, лютеином, индолом, бета-каротином, фолиевой кислотой, пишет toneto.net.

Плоды зеленого цвета в своем большинстве низко калорийны, поэтому являются палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Зеленые фрукты и овощи улучшают работу органов пищеварения – особенно кишечника, укрепляют зубы и кости, снижают риск развития рака. Плоды фиолетового цвета, помимо содержащихся в них полезных витаминов и микроэлементов, богаты растительными антоцианом и фенолами. Поэтому такие плоды, как баклажаны, сливы и т.д. помогут сохранить работу мозга, улучшить память, снизить влияние стресса.

Плоды красного цвета окажут позитивное воздействие на сердце и сосуды, также являются средством профилактики от онкологии и улучшают работу мозга благодаря высокому содержанию в них таких микроэлементов, как ликопин и антоциан.

Желтый и оранжевый цвет овощей и фруктов у многих ассоциируется с витамином С. Такие плоды помогут улучшить зрение, укрепить иммунитет, работу сердца. Высокое содержание в оранжевых и желтых плодах каротина способствует профилактике раковых болезней. В желтых и оранжевых плодах содержится целый природный витаминный комплекс, поэтому они не только помогают улучшить иммунную защиту организма, но также улучшают внешний вид, состояние кожи и замедляют процессы старения.

Чтобы полноценно пополнять запасы витаминов и микроэлементов в организме, специалисты Всемирной организации охраны здоровья (ВООЗ) советуют в день съедать 400-500 грамм фруктов, овощей и ягод. Дневное плодовое меню, согласно рекомендациям ВОЗ, нужно составить из различных овощей и фруктов и употреблять их, разделив на несколько порций.

Примерное плодовое меню на день: для салата использовать огурец, помидор и зелень, в духовке запечь баклажан и тыкву, а на «десерт» – банан и горсть ежевики. Не забывайте также о других полезных продуктах – яйцах, нежирном мясе, рыбе, молочной продукции, сухофруктах, орехах и т.д.