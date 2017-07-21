закрыть
21 июля 2017, пятница, 12:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Какие фрукты и овощи полезней для здоровья: имеет ли значение цвет

  • 21.07.2017, 8:54
  • 3,057

Насколько красный помидор полезнее зеленого огурца? Или абрикос – сливы?

Имеет ли вообще цвет плодов значение. Медики говорят, что имеет, поскольку в овощах и фруктах различного цвета содержатся разные полезные вещества. Например,  фрукты и овощи зеленого цвета насыщены не только витаминами, но и кальцием, лютеином, индолом, бета-каротином, фолиевой кислотой, пишет toneto.net.

Плоды зеленого цвета в своем большинстве низко калорийны, поэтому являются палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Зеленые фрукты и овощи улучшают работу органов пищеварения – особенно кишечника, укрепляют зубы и кости, снижают риск развития рака. Плоды фиолетового цвета, помимо содержащихся в них полезных витаминов и микроэлементов, богаты растительными антоцианом и фенолами. Поэтому такие плоды, как баклажаны, сливы  и т.д. помогут сохранить работу мозга, улучшить память, снизить влияние стресса.

Плоды красного цвета окажут позитивное воздействие на сердце и сосуды, также являются средством профилактики от онкологии и улучшают работу мозга благодаря высокому содержанию в них таких микроэлементов, как ликопин и антоциан. 

Желтый и оранжевый цвет овощей и фруктов у многих ассоциируется с витамином С. Такие плоды помогут улучшить зрение, укрепить иммунитет, работу сердца. Высокое содержание в оранжевых и желтых плодах каротина способствует профилактике раковых болезней. В желтых и оранжевых плодах содержится целый природный витаминный комплекс, поэтому они не только помогают улучшить иммунную защиту организма, но также улучшают внешний вид, состояние кожи и замедляют процессы старения.

Чтобы полноценно пополнять запасы витаминов и микроэлементов в организме, специалисты Всемирной  организации охраны здоровья (ВООЗ) советуют в день съедать 400-500 грамм фруктов, овощей и ягод. Дневное плодовое меню, согласно рекомендациям ВОЗ, нужно составить из различных овощей и фруктов и употреблять их, разделив на несколько порций. 

Примерное плодовое меню на день: для салата использовать огурец, помидор и зелень, в духовке запечь баклажан и тыкву, а на «десерт» – банан и горсть ежевики. Не забывайте также о других полезных продуктах – яйцах, нежирном мясе, рыбе, молочной продукции, сухофруктах, орехах и т.д.


Мнение

Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два