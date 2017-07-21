закрыть
21 июля 2017, пятница, 16:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ГАИ нашла могилевского дрифтера на «золотом» BMW

11
  • 21.07.2017, 12:31
  • 3,149

Автомобиль на российских номерах искали почти две недели.

Водителю золотистого BMW с российскими номерами, который вечером 9 июля в Могилеве устроил дрифт на оживленном перекрестке, дали внушительный штраф, а автомобиль забрали на штрафстоянку, сообщили в ГАИ Могилева,

За дрифт в центре города бесправник получил штраф в 87 базовых величин — более 2000 рублей. Автомобиль BMW задержан, проводится экспертиза, так как документы и номер кузова автомобиля вызвали подозрение в подделке, пишет tut.by.

— В самом центре Могилева водитель BMW с номерами соседнего государства занимался откровенным хулиганством на дороге общего пользования. «Бесправник» на «БМВ» привлечен к административной ответственности за нарушение правил проезда перекрестка, создание аварийной обстановки, повторное в течение года управление транспортным средством без прав и выезд на полосу встречного движения, — отметили в ГАИ Могилева.

Нарушителем оказался 27-летний безработный могилевчанин. За последние 10 лет он не раз привлекался по линии ГАИ. Например, с 2007 года он 36 раз был привлечен к ответственности за бесправное вождение, дважды был виновником ДТП, неоднократно привлекался за невыполнение требований об остановке транспортного средства. Могилевчанина лишили прав в августе 2016 года на три года из-за того, что он попался пьяным за рулем.


Мнение

Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара
Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два