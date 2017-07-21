ГАИ нашла могилевского дрифтера на «золотом» BMW 11 21.07.2017, 12:31

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Автомобиль на российских номерах искали почти две недели.

Водителю золотистого BMW с российскими номерами, который вечером 9 июля в Могилеве устроил дрифт на оживленном перекрестке, дали внушительный штраф, а автомобиль забрали на штрафстоянку, сообщили в ГАИ Могилева,

За дрифт в центре города бесправник получил штраф в 87 базовых величин — более 2000 рублей. Автомобиль BMW задержан, проводится экспертиза, так как документы и номер кузова автомобиля вызвали подозрение в подделке, пишет tut.by.

— В самом центре Могилева водитель BMW с номерами соседнего государства занимался откровенным хулиганством на дороге общего пользования. «Бесправник» на «БМВ» привлечен к административной ответственности за нарушение правил проезда перекрестка, создание аварийной обстановки, повторное в течение года управление транспортным средством без прав и выезд на полосу встречного движения, — отметили в ГАИ Могилева.

Нарушителем оказался 27-летний безработный могилевчанин. За последние 10 лет он не раз привлекался по линии ГАИ. Например, с 2007 года он 36 раз был привлечен к ответственности за бесправное вождение, дважды был виновником ДТП, неоднократно привлекался за невыполнение требований об остановке транспортного средства. Могилевчанина лишили прав в августе 2016 года на три года из-за того, что он попался пьяным за рулем.